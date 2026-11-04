Gobierno de C-LM lleva a Albacete su exposición para conmemorar 50 años de la Transición

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva a Albacete su gran exposición sobre la Transición.- JCCM

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La Transición en Castilla-La Mancha. La construcción de una nueva realidad e identidad (1976-1983)' ya puede visitarse en el Museo de Albacete, donde permanecerá hasta el próximo 8 de diciembre.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha asistido este miércoles al arranque de esta muestra, que invita "a conocer y reflexionar sobre uno de los periodos más decisivos de la historia reciente de España y sobre el papel que desempeñó la ciudadanía en la construcción de la democracia y de la propia Comunidad Autónoma".

En el acto también han estado presentes la vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Josefina Navarrete; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario; así como delegados provinciales y otras autoridades locales y regionales, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Durante su intervención, Caballero ha reivindicado la vigencia de los valores que hicieron posible la Transición democrática y que, según ha señalado, "todavía servirían y deben servir para la vida política".

En este sentido, ha destacado cuatro principios fundamentales, "el diálogo, el consenso, el acuerdo y la renuncia", que ha considerado especialmente necesarios en el actual contexto social y político.

En esta línea, ha subrayado que el éxito de la Transición no fue únicamente consecuencia del papel desempeñado por las principales figuras políticas de aquella época, sino también del compromiso de la ciudadanía.

"La Transición triunfó en España porque hubo personajes políticos relevantes a nivel nacional que lo hicieron posible, pero, necesariamente, triunfó porque todos los ciudadanos de España, de Castilla-La Mancha, de sus pueblos y de sus aldeas, se imbuyeron de ese espíritu de acuerdo, de diálogo, de renuncia y de concordia", ha afirmado José Manuel Caballero.

Asimismo, el vicepresidente segundo ha apelado a recuperar ese espíritu de entendimiento frente a la polarización y la confrontación política, especialmente en momentos de dolor colectivo como el que atraviesa la sociedad.

Así, ha defendido que "al duelo y al dolor no se le puede utilizar ni considerarlo como un elemento de confrontación y de ataque" y ha insistido en que "las instituciones tenemos que estar por encima de la trinchera política".

UNA EXPOSICIÓN PARA CONOCER COMO NACIÓ CASTILLA-LA MANCHA

La exposición, que llega a Albacete después de su paso por Toledo, forma parte del programa de actividades conmemorativas del 50 aniversario del inicio de la Transición democrática, impulsado por el Gobierno regional con una especial atención a la divulgación histórica y a la participación de las nuevas generaciones.

En el marco de esta programación, los conciertos conmemorativos han reunido a unas 20.000 personas, mientras que las exposiciones contabilizan 30.895 asistencias y contactos de alcance potencial, entre los que destacan los aproximadamente 6.000 visitantes registrados por esta muestra durante su estancia en el Museo de Santa Fe de Toledo.

La muestra parte de una particularidad histórica de Castilla-La Mancha: la Comunidad Autónoma se construyó prácticamente al mismo tiempo que se consolidaba la democracia en España.

Esta doble transformación constituye el hilo conductor de un recorrido organizado en cuatro ámbitos temáticos que abordan el contexto nacional de la Transición, el nacimiento de la autonomía regional, las transformaciones sociales de aquellos años, con especial atención al papel de las mujeres, y la evolución cultural y artística del periodo.

La exposición se distribuye en tres salas, dos de contenido histórico y documental y una tercera con instalaciones interactivas, hologramas y propuestas de gamificación que permiten acercarse a este periodo de una manera más inmersiva.

Además, incorpora la muestra paralela 'La Transición a través de jóvenes ilustradores', con obras de diez artistas de Castilla-La Mancha, y se complementa con visitas dramatizadas a cargo de Narea Producciones.

El proyecto ha sido comisariado por los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha José Antonio Castellanos López y Álvaro Notario Sánchez, cuyo trabajo ha agradecido Caballero, destacando el rigor histórico y el carácter divulgativo de la exposición.

UNA MIRADA AL PASADO DIRIGIDA ESPECIALMENTE A LAS NUEVAS GENERACIONES

El vicepresidente segundo ha destacado el carácter pedagógico de la muestra, para la que se han programado visitas de centros educativos, asociaciones y colectivos, con especial atención a los más jóvenes.

En este sentido, ha recordado que el programa conmemorativo contempla más de 500 actividades culturales y educativas, entre ellas un concurso de creación audiovisual en el que participan alrededor de 35 institutos y que busca fomentar el diálogo entre generaciones para recuperar los testimonios de quienes vivieron la Transición.

El grupo ganador tendrá como premio un viaje a Bruselas para conocer las instituciones europeas.

La exposición podrá visitarse gratuitamente en el Museo de Albacete hasta el próximo 8 de diciembre.

Posteriormente, continuará su recorrido por Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca, acercando a las cinco provincias una parte fundamental de la historia democrática y autonómica de Castilla-La Mancha.