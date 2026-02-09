Gobierno C-LM mantendrá en fase de Emergencia el Pricam hasta que se normalice la situación climatológica

El Consejero De Hacienda, Administraciones Públicas Y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, Tras Presidir La Comisión De Seguimiento Del Proyecto Para El Impulso De Las Unidades De Inclusión De Personas Con Discapacidad - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a mantener en Fase de Emergencia --Situación Operativa 1-- el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam) hasta que, al menos, se nornmalice la situación climatológica.

Así lo ha indicado este lunes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha sido preguntado sobre la situación de la región ante el temporal, después de presidir la Comisión de Seguimiento del Proyecto para el impulso de las Unidades de Inclusión de personas con discapacidad en la Administración regional.

"Lo vamos a mantener hasta que estemos tranquilos por la normalización de la situación climatológica y, fundamentalmente, aunque el tiempo mejore, que los embalses no sigan desembalsando agua y tenga incidencias en las viviendas y en algunas poblaciones".

Ruiz Molina ha informado que la Aemet mantiene las lluvias hasta el 16 de febrero "por lo menos", y aunque pueden ser lluvias con menor intensidad, "seguirá acumulándose agua en los embalses y eso exigirá también que se tengan que desembalsar cantidades importantes".

"Eso se une a un incremento de las temperaturas y, en este sentido, tenemos temor en relación con el de hielo", ha advertido el titular regional de Administraciones Públicas, que ha añadido que desde se activase el Pricam, la región contabiliza 173 incidentes de todo tipo, fundamentalmente obstáculos en la calzada de o inundaciones, "que estamos solventando con la mayor rapidez".

"El haber elevado el nivel de riesgo del Plan Regional de Inundaciones a Nivel 1 es lo que nos está permitiendo poner a disposición de los ayuntamientos los medios que consideren adecuados para solventar las incidencias que se puedan producir", ha precisado.

En este sentido, ha recordado que en la tarde del pasado sábado el Consistorio de Talavera de la Reina, uno de los lugares de la región que más está sufriendo las consecuencias de la borrasca 'Marta', contactó con el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 para solicitar bombas de achique para actuar en las calles de la ciudad que estaban inundadas.

Dicho esto, ha recordado los cuatro ES-ALERT que la Dirección del Pricam ha emitido desde el pasado jueves, fundamentalmente con el objetivo de que la población "tenga conciencia de los riesgos de acercarse a las riberas de los ríos, teniendo en cuenta la crecida que se está produciendo como consecuencia, en unos casos, de esos desembalses, y de las lluvias".

No obstante, Ruiz Molina ha defendido que "lo más importante" es que, por el momento, no hay lamentar daños personales, insistiendo en pedir prevención a la ciudadanía para que no se acerquen a los ríos, "por lo menos hasta que no pase esta situación extraordinaria de aumento de los cauces".

EMBALSE DE LA PORTIÑA

Preguntado por el estado del embalse de La Portina, el consejero de señalado que, al seguir recogiendo agua de los arroyos, es el que está provocando inundaciones de algunas calles de Talavera.

"Yo creo que va a seguir así en estos días y, por lo tanto, hay que tener prevención y seguir resolviendo todas incidencias que se vayan produciendo cuanto antes, aunque hay algunas que no se pueden resolver, porque del subsuelo va a seguir saliendo agua".

Sobre si ha pasado ya lo peor del temporal, Ruiz Molina ha vuelto a señalar que, en base a las predicciones de la Aemet, las lluvias se mantendrán en la región hasta el próximo lunes 16, aunque con menos intensidad.

"Para mañana tenemos previsto niveles amarillos en relación con el viento. Es un complemento desagradable a la situación en la que estamos, pero no afecta lógicamente a las cuencas de los ríos que atraviesan Castilla-La Mancha".

MENSAJES ES-ALERT

Poco después de que el titular regional de Administraciones Públicas hiciese estas declaraciones, el Gobierno regional ha informado de que, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (PRICAM), emitió a las 15.52 horas del domingo un mensaje Es-Alert de la Red de Alerta Nacional (RAN), a la población de Seseña Nuevo, en la provincia de Toledo, ante el aumento de los desembalses en el río Jarama, y la posible subida de nivel del río hasta su desembocadura en el río Tajo.

En el texto del aviso se recomendaba a los vecinos no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Es el cuarto mensaje ES-ALERT que se remite desde la Dirección del PRICAM. El primero de ellos fue el jueves 5 de febrero, a las 14.30 horas, a todas las localidades ribereñas del río Alberche, desde su entrada en la provincia de Toledo y hasta su desembocadura en el Tajo (Talavera de la Reina).

El segundo fue el sábado 7 de febrero, a las 10.15 horas, a los municipios ribereños del río Bullaque y Guadiana en la provincia de Ciudad Real; y, el tercero fue también el 7 de febrero, a las 23.55 horas, a la población de Alberche del Caudillo (Toledo) por el desbordamiento del arroyo Zarzaleja.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DEL INFOCAM EN TALAVERA DE LA REINA

En otro orden de cosas, desde que a las 18.00 horas del pasado sábado se hizo efectiva la solicitud al Servicio de Emergencias del 112, para incorporar medios del Infocam en las labores de trabajo que se están realizando en Talavera de la Reina con motivo del aumento del nivel del agua en ciertas zonas de la localidad, se movilizó inmediatamente desde el Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales una autobomba del dispositivo Infocam.

Este domingo, desde el CORE del Servicio de Bomberos se requirieron dos autobombas más y dos motobombas de achique y lodos, que fueron inmediatamente incorporadas a las labores de achique que están realizando los bomberos.

AVISOS DE LA AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos en Castilla-La Mancha para hoy lunes, activando un aviso de nivel amarillo por viento en la Sierra de Alcaraz y Segura, de hasta 70 kilómetros/hora, de componente oeste, con inicio a las 18.00 horas.