Gobierno C-LM no remitirá a las Cortes la Ley de Garantías de Podemos

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha no remitirá a las Cortes el Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, pese a haberlo aprobado esta semana en el Consejo de Gobierno, hasta que el diputado de Podemos David Llorente "no cese su estrategia de pinza con el PP" y no abandone su indisciplina asumiendo la agenda del Ejecutivo castellano-manchego "al completo".

Así lo ha indicado este miércoles en rueda de prensa el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, quien aunque ha reconocido la labor llevada a cabo por el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, y la consejera del Plan de Garantías Ciudadana, Inmaculada Herranz --ambos miembros de la formación morada-- para sacar adelante esta ley, ha señalado que el Ejecutivo prefiere "no jugársela" y que las leyes no salgan "como churros".

Hernando ha desvelado que la decisión de no remitir el texto al Parlamento se la ha transmitido este mismo miércoles el presidente regional, Emiliano García-Page, justo después de la rueda de prensa que han ofrecido García Molina y Herranz para dar cuenta de la aprobación del Proyecto de Ley, por lo que desconoce si ambos están informados sobre esta resolución del Gobierno regional.

"No podemos permitir que el desarrollo legislativo y el correcto funcionamiento de las Cortes se vea sometido al capricho de una sola persona", ha indicado, para agregar que esta iniciativa de la Junta se ha tomado igualmente "para toda la agenda legislativa que queda pendiente" hasta que Llorente no cambie su actitud.

