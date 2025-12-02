El Gobierno de C-LM notifica a la AESAN la presencia de bacterias en el agua mineral natural de la marca Fuente Madre

Consejería de Sanidad. - JCCM

TOLEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública ha notificado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Pseudomonas Aeruginosa en agua mineral natural de la marca Fuente Madre, con fecha de caducidad 31/12/2027.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, indica en nota de prensa el Ejecutivo castellanomanchego.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, tanto en envases de 1,5 litros, como de 5 y 8 litros, se abstengan de consumirlos.