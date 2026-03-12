El Gobierno de C-LM pondrá en marcha en el tercer trimestre del curso una radio escolar autonómica

El consejero de Educación, Amador Pastor, en una actividad escolar con radio. - JCCM

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha en el tercer trimestre del curso una radio escolar autonómica 'Onda Educativa CLM' con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre docentes, la producción de contenidos radiofónicos educativos y el análisis compartido de buenas prácticas en proyectos de radio escolar.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha explicado que, actualmente, existe una red de más de 200 centros que están emitiendo y que tienen un proyecto consolidado, que serán los integrantes de esta iniciativa, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

En esta iniciativa cada centro elaborará dos podcasts de hasta 15 minutos sobre dos temáticas que podrán ser sobre las experiencias educativas desarrolladas en los centros, reflexiones sobre aprendizajes docentes y practicas educativas, intereses e inquietudes en el ocio del alumnado y participación de la comunidad educativa y relación con el entorno.

La inscripción para participar en esta iniciativa se abre desde hoy, 12 de marzo y hasta el día 25 de marzo y estará disponible toda la información en el Portal de Educación de Castilla-La Mancha.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asegurado que este proyecto desarrolla la competencia comunicativa del alumnado, fomenta el trabajo colaborativo entre centros, conecta el aprendizaje con el entorno y la comunidad educativa y comparte experiencias pedagógicas entre docentes, alumnado y resto de comunidad educativa.

Asimismo, ha añadido que el 13 de mayo tendrá lugar una jornada de radio escolar que se celebrará en la ciudad de Toledo y donde se emitirán los programas elaborados.