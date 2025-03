Gobierno C-LM presenta las alegaciones al AVE Madrid-Lisboa y destaca "la unidad institucional" que existe con Toledo

TOLEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La ha puesto de manifiesto la unidad institucional que existe en torno a las alegaciones del AVE Madrid-Lisboa a su paso por la ciudad Toledo. El Gobierno regional propone en sus alegaciones una mejora de la alternativa Toledo Exterior que no se considera una modificación sustancial del estudio informativo porque los cambios introducidos se encuentran dentro del corredor elegido y no suponen un nuevo esquema funcional que altere de forma importante y esencial el trazado de la alternativa Toledo Exterior.

Así, las alegaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha giran en torno a la separación de los servicios Avant y los de AVE, y propone localizar el apeadero de Santa María de Benquerencia en los terrenos del antiguo Matadero para las paradas del AVE.

De esta forma, considera que la alternativa Toledo Central es inviable desde el punto de vista técnico, visual y patrimonial, y la alternativa Toledo Exterior es mejorable, en tanto en cuanto, la posibilidad de acercar la nueva estación a un punto más cercano a la actual estación de Santa Bárbara, un punto que coincide con el centro de gravedad de la movilidad de la ciudad de Toledo y que además, evita el trazado en túnel por la zona de 'Pinedo', abaratando la valoración económica del proyecto.

En esta propuesta, la nueva estación se ubicaría frente al matadero municipal (endesuso), mercado municipal, centro comercial Luz del Tajo y parque comercial Fusión. En este sentido, el Ayuntamiento de Toledo ha puesto a disposición estos terrenos con una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados para la implantación de nueva estación.

Por tanto, el cambio principal de la mejora propuesta consiste en acercar la estación de la alternativa Toledo Exterior situada junto al actual trazado de la línea de alta velocidad en las inmediaciones de calle Ventalomar hasta la ubicación del Matadero, también junto al trazado de la línea de alta velocidad. Con ello, se consigue que la nueva estación se encuentre más cerca del centro de gravedad de la movilidad de la ciudad, entre el barrio de Santa Bárbara y el polígono Santa María de Benquerencia, pero alejada más de dos kilómetros de los conos visuales protegidos por el Plan Especial de Casco Histórico de Toledo.

En segundo lugar, el Gobierno regional considera que la accesibilidad rodada hasta la estación propuesta podría definirse en el propio estudio informativo, de la misma manera que se ha realizado para el apeadero de la alternativa Toledo Central, ya que se tienen los mismos condicionantes (al lado del río) que la propuesta de estación, además de que existen varios proyectos en redacción de mejora de las comunicaciones mediante nuevos viales para tráfico rodado y/o peatonal-ciclista como la conexión de los barrios de Azucaica y Benquerencia promovido por el Ayuntamiento de Toledo, la conexión de la autovía A-40 con el barrio de Santa María de Benquerencia, la ejecución de un tercer carril y rotonda de acceso en la autovía TO-23 o la conexión sostenible entre los barrios de Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia a través de un carril bici, paseo peatonal y pasarela sobre la TO-23 para conectar con la trama urbana y el carril bici del barrio.

Además, las alegaciones consideran que en la propuesta de mejora de la alternativa Toledo Exterior se mantiene la estación histórica de Santa Bárbara como estación principal de la ciudad, en la que se prestarán los servicios ferroviarios Toledo-Madrid mediante trenes Avant y que suponen la práctica totalidad de la demanda de viajeros, principalmente trabajadores que se desplazan diariamente a la capital y turistas de numerosas nacionalidades, mientras que la nueva estación del polígono de Santa María Benquerencia será una estación secundaria con una menor demanda prevista que en Santa Bárbara para los desplazamientos de largo recorrido (Lisboa, Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata).

Seguidamente a la nueva estación, se proyecta un "salto carnero" para permitir el tráfico ferroviario hasta la estación actual de Toledo, situada en el barrio de Santa Bárbara. Posteriormente, el trazado en planta se dirige hacia el norte con una curva de 800 metros de radio y un viaducto sobre el río Tajo y su llanura de inundación para evitar la zona de flujo preferente del río.

La longitud del viaducto en la alternativa mejorada es de 2.105 metros, algo menor que el viaducto de la alternativa Toledo Exterior (2.300 metros). Después, el trazado en planta cruza la carretera CM-4001a y la autovía AP-41 por el único tramo de estas en el que no se produce intrusión visual con el paisaje de Toledo.

ALEGACIONES DEL TOLEDO CENTRAL Y EXTERIOR

Por lo que se refiere al impacto en el patrimonio cultural, las alegaciones argumentan que el estudio informativo no ha tenido en cuenta el valor y los distintos grados de protección patrimonial. En este sentido, los bienes patrimoniales contemplados en la alternativa Toledo Exterior no son bienes de interés cultural, se encuentran principalmente en zonas de prevención y son elementos de tipo etnográficos, mientras que los bienes analizados de la alternativa Toledo Central son bienes de interés cultural (Palacio de Galiana, Estación, etc.) se encuentran en zonas de protección máxima y tienen un enorme valor histórico.

Por lo que respecta a la afección al Patrimonio Cultural, la alternativa Toledo Central discurre por zona de protección incluidas en las ordenanzas del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo de 1997. Una de las cuestiones más importante de este Plan es que recoge que la altura edificable máxima será de 3 plantas, incluida la planta baja (9-10 metros). De manera similar, recoge que se debe evitar o minimizar los elementos que puedan entorpecer la visión panorámica.

Por tanto, el trazado propuesto en la alternativa Toledo Central supone una limitación y una afección directa a las perspectivas de la ciudad desde su acceso norte. Así, las alegaciones recogen que tanto el viaducto sobre el río Tajo como los viaductos sobre la autovía A-42, superan esta altura máxima, por lo que se puede concluir que la alternativa Toledo Central incumple el Plan Especial del Casco Histórico de Toledo y produce un fuerte impacto visual sobre el paisaje del entorno de protección del Conjunto Histórico de Toledo.

En sus alegaciones el Gobierno regional considera que el trazado en planta de la alternativa Toledo Central "rozaría" el futuro desarrollo residencial que conecta las urbanizaciones de Valparaiso, Tres Culturas y Palomarejos y aunque pase a escasos metros, el trazado condicionará el desarrollo urbanístico de esta zona, por tanto, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se considera que se debería haber tenido en cuenta este hecho en el Anejo de Planeamiento Urbanístico del estudio informativo.

Asimismo, se alega que se crea una barrera insalvable entre la piscina municipal cubierta y el pabellón 'Javier Lozano' con el estadio del Salto del Caballo y el campo de futbol anexo, lo que supone la creación de una frontera en el interior de zonas dotacionales de la ciudad con notable afluencia de personas.

En cuanto a la funcionalidad ferroviaria, el Gobierno regional echa en falta en el estudio informativo un anejo con un Estudio de Demanda y otro anejo con un Estudio de Funcionalidad. El Estudio de Demanda es muy necesario para conocer el número de usuarios/as potenciales que podrán utilizar el servicio ferroviario en la nueva línea de alta velocidad.

Por lo que respecta al aspecto hidrológico, las alegaciones contemplan que la estación de Santa Barbara y su propuesta de ampliación, no solo se encuentran en zona inundable, sino que se inundarán cuando haya precipitaciones para un periodo de retorno de 500 años.