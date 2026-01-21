Gobierno C-LM prevé hacer una campaña informativa sobre las consecuencias del acuerdo de Mercosur

Firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur en Asunción (Paraguay) - PRESIDENCIA DE PARAGUAY

TOLEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé llevar a cabo una campaña informativa sobre las consecuencias que el acuerdo comercial firmado con el bloque de Mercosur va a tener en la región, a fin de contribuir a ofrecer "una información veraz".

Así lo ha adelantado este miércoles la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, a preguntas de los medios tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, donde ha indicado que están "estudiando en profundidad" todas esas consecuencias para hacer esa campaña informativa, considerándolo su responsabilidad "tanto para el sector como para la ciudadanía en general".

A su juicio, es "importante ser responsables a la hora de informar cuando hablamos de este acuerdo comercial" que no es sólo del sector agropecuario sino que afecta a un sector "muy amplio", refiriéndose en este punto a "aquellos partidos políticos" que "generan alarmismo".

El acuerdo, tal y como está planteado inicialmente, recogerá oportunidades para Castilla-La Mancha, aunque hay que tener también previsión y vigilancia "para que, sobre todo en los sectores sensibles que no se verán tan beneficiados como otros por el acuerdo, pues se cumplan todas las medidas de salvaguardia y se cumplan los requisitos, los mecanismos que garantizan digamos la igualdad en la producción y en la comercialización de estos productos".

"Creo que, al menos desde Castilla-La Mancha, deberíamos de ser todos muy responsables a la hora de informar sobre el contenido del acuerdo sobre los beneficios o la vigilancia que tenemos que tener que pueda afectar a nuestros productores", ha manifestado Padilla, quien ha asumido que la salud en la población está garantizada con ese acuerdo.