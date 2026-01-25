Gobierno de C-LM reivindica los 34 millones de euros de inversión en turismo en Ciudad Real

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, atiende a los medios durante su asistencia a Fitur. - JCCM

CIUDAD REAL 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha manifestado que "hoy tenemos motivos para estar contentos con el balance turístico del último año, ya que registra el mejor dato en 16 años y entre los dos o tres primeros de toda la serie histórica".

Durante su asistencia este domingo a la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) que se celebra en Madrid, Fernández ha destacado que, aunque aún faltan por conocerse los datos del último mes de 2025, en el acumulado hasta noviembre se computan 419.000 viajeros y casi 719.000 pernoctaciones, por lo que, "fácilmente podemos superar los 450.000 visitantes y las 770.000 pernoctaciones" cuando el Instituto Nacional de Estadística publique las cifras oficiales en los próximos días, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Además, Blanca Fernández ha señalado que "la evolución de este sector nos deja un dato para sentir autoestima y orgullo, ya que Ciudad Real ha sido la provincia de España que ha liderado el crecimiento del turismo rural", tras expertimentar un incremento de viajeros del 46 por ciento y del 64 por ciento en el caso de lo alojamientos rurales".

La delegada de la Junta de Comunidades ha asegurado que "esto para nosotros es un auténtico acicate para seguir trabajando en la misma dirección porque el Gobierno de Castilla- La Mancha hace ya unos cuantos años que diseñó un plan estratégico que al principio era un intangible y, sin embargo, 10 años después, la región se ha convertido en un punto de referencia de turismo de interior en toda España".

En su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) junto a los delegados provinciales de Economía, Empresas y Empleo, Miguel Ángel Díaz Brazales, y de Igualdad, Manoli Nieto- Márquez, además de una amplia representación de alcaldes y concejales, Blanca Fernández ha destacado la gran contribución del Gobierno presidido por Emiliano García-Page.

No en vano, ha recordado que "ahora mismo estamos inmersos en la mayor inversión de la historia en recursos turísticos para consolidar a la provincia de Ciudad Real como un referente en turismo rural y de interior".

"Hablamos de 34 millones de euros con diversas iniciativas y proyectos, como los planes de sosteniblidad turística; los proyectos de la Red de Hospederías; la red de miradores astronómicos o las acciones directas para la conservación del patrimonio", ha añadido la delegada autonómica.

400 NUEVAS PLAZAS HOTELERAS

En cualquier caso, Blanca Fernández ha hablado de un "éxito compartido" en una provincia que cuenta con 863 alojamientos que suman 12.851 plazas turísticas, y ha avanzado que a corto y medio plazo se ampliarán con "otras 400 plazas cuando se vayan poniendo en marcha las hospederías que estamos acometiendo con una inversión que supera los 8,2 millones de euros".

Unas infraestructuras y unos servicios ligados al turismo que ha calificado de "esenciales para potenciar un sector que va a más en cantidad, pero sobre todo en calidad, y que a la postre se traduce en empleo y riqueza, así que no se me ocurre mejor marco que FITUR para dar las gracias a todas y cada una de las personas que lo hacen posible".

Por todo ello, y para finalizar, Blanca Fernández ha reafirnado el "buen trabajo" de la mano del sector, que "es quien de verdad consigue los logros y las cifras, y también que el trabajo sea de excelente calidad".

Unas sinergias que continuarán con el objetivo de "ver crecer a nuestra tierra y conseguir que el turismo sea un elemento de diversificación y redistribución de la riqueza, sobre todo en poblaciones que estaban muy vinculadas a los sectores primario y cinegético".