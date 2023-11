Gobierno C-LM resta importancia al hecho de que Page no haya sido invitado a la investidura, que seguirá "atentamente"

Archivo - El presidente electo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha restado este miércoles importancia al hecho de que el presidente regional, Emiliano García-Page, no haya sido invitado a la investidura de Pedro Sánchez, y ha añadido que el socialista castellanomanchego está "muy interesado" en la misma y la va a seguir "atentamente" durante todo el día de hoy.

A preguntas de los medios, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Padilla ha recordado que García-Page tampoco estuvo en la anterior investidura de Pedro Sánchez y que aunque no ha sido invitado "no pasa nada". "No es una cuestión realmente, de verdad, a la que haya que dar mayor importancia".

"Aquí lo importante es que hoy y mañana hay una investidura del próximo gobierno de España, tal y como establece la Constitución española y con esa normalidad y con ese respeto es como lo acogemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha y como lo debería de acoger todo el mundo, con absoluta normalidad democrática y respeto".

De hecho, ha asegurado que el gobierno que se forme "en este fin de semana seguramente", va a tener "de manera muy rápida" las demandas, las necesidades y las exigencias que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha van a hacer "para defender a Castilla-La Mancha y a poner los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha por delante".

No obstante, Padilla ha querido "dejar una cosa muy clara para que no haya ninguna confusión" y es que "más allá de las diferencias que pueda haber en algunos temas, a Castilla-La Mancha siempre le ha venido muy bien un gobierno del PSOE frente a los gobiernos del Partido Popular".

"Hemos avanzado más cuando ha habido gobiernos del PSOE en Castilla-La Mancha, por supuesto, y también en el Gobierno de España, tanto en políticas de igualdad, políticas sociales, en inversión en infraestructuras y en agua", ha concluido.