Gobierno C-LM y Toroverde avanzan en la tramitación para la aprobación del PSI del parque de Cuenca

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha reunido en Toledo con directivos de Toroverde - JCCM

CUENCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y Toroverde continúan trabajando de manera "intensa" para la aprobación del Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque de ecoturismo activo de Cuenca, en el marco de un proceso de tramitación que dio comienzo en el mes de julio.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha reunido en Toledo con directivos de la compañía, para actualizar los avances de una inversión que va a suponer un atractivo diferencial para la oferta turística de la región.

En el encuentro, la consejera ha estado acompañada por el director general de Empresas, Santiago Baeza; y por parte de la compañía han participado el CFO de Toroverde, Jaime Fortuño; el director de Operaciones de la firma, Luis Noé; el director de Proyecto, Juan Torres; y el responsable del área legal de Toroverde, Joaquín Sánchez Garrido, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante la reunión, la consejera ha trasladado a la compañía el firme compromiso del Gobierno regional en el apoyo a este proyecto en diferentes ámbitos, desde la tramitación en el marco del PSI hasta la financiación a través de instrumentos públicos. Además, ha señalado el carácter diferencial y desestacionalizador que tendrá el parque en la oferta turística de la región, contribuyendo a consolidar el buen momento del sector en Castilla-La Mancha.