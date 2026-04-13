El Gobierno de C-LM va a ampliar el plazo de solicitud de la PAC hasta el 15 de mayo

Castilla-La Mancha Vuelve A Participar En El Salón Gourmets. - JCCM

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a ampliar el plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC, que concluía el 30 de abril, hasta el próximo 15 de mayo y así quedará publicado en los próximos días.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha precisado al respecto que la dinámica de presentación de solicitudes está siendo adecuada, dado que ya hay unos 70.000 expedientes gestionados, registrados, finalizados o abiertos, que están tramitándose por parte de las entidades colaboradoras.

Sin embargo, dado que hubo problemas con las aplicaciones vinculadas al desarrollo de los expedientes, "queremos dar esa oportunidad para que haya más garantía de que lleguemos a tiempo y sin prisas para poder hacer bien los expedientes y de esa manera minimizar al máximo las incidencias que se pudieran desarrollar".

Según informa el Ejecutivo regional, Martínez Lizán ha hecho esas declaraciones en Madrid tras asistir a la inauguración del Salón Gourmets, en el que Castilla-La Mancha vuelve a participar con el stand de Campo y Alma, en el que tienen presencia 13 empresas de sectores como el vino, el aceite, el queso, los frutos secos, la carne de caza o las frutas y verduras. En el cómputo total, son cerca de 80 las empresas castellanomanchegas que participan en esta feria.

A su juicio, esta participación "demuestra la variedad y la riqueza agroalimentaria de la región" respaldada en un dato fundamental y es que el sector agroalimentario supone el 17 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha, porcentaje que le hace ser el sector de mayor peso en la economía regional.

Y ello, es posible, tal como ha remarcado Julián Martínez Lizán, a unos productos "excelentes" muy demandados en el mercado nacional y en el internacional, en el que suponen más de un tercio del total de las ventas.

De hecho, en 2025 la facturación de la exportación agroalimentaria supuso, el 34,2 por ciento del total regional, lo que en términos absolutos fueron 3.822 millones de euros, un 4,5 por ciento más que en 2024. Y si se toma como referencia el año 2015, cuando Emiliano García-Page asumió la Presidencia de la región, las exportaciones han crecido casi un 85 por ciento.

La positiva evolución de estas cifras se debe al trabajo de productores, bodegas, cooperativas y al conjunto de la industria agroalimentaria, pero también al impulso que se da año tras año a la promoción de las producciones, una acción que este año cuenta con 2,8 millones de euros que se destinan a campañas de publicidad y promoción en grandes ciudades, puntos de venta directa al consumidor y a la asistencia a ferias como la reciente participación en Alimentaria y esta semana en la 39ª edición del Salón Gourmets.

Además del espacio para las empresas, en la zona institucional del stand regional está prevista la celebración de varias acciones de cocina en vivo, a cargo de conocidos chefs de Castilla-La Mancha, que se encargarán de hacer elaboraciones con productos de Castilla-La Mancha amparados por figuras de calidad, y varias catas de diferentes productos. También como en ediciones anteriores, Castilla-La Mancha ha reservado durante una mañana el escenario principal de la Feria para realizar actividades promocionales para las figuras de calidad de la región.

En relación con la promoción de las producciones agroalimentarias en ferias, el consejero ha indicado que hoy se publica en el Diario Oficial de la región las ayudas en especie para la participación agrupada en el estand que contratará la Consejería para la asistencia Fruit Attraction 2026, "una feria en la que Castilla-La Mancha tiene una participación importante".

CINCO AÑOS DE CAMPO Y ALMA

Fue precisamente en el Salón Gourmets cuando hace cinco años el Ejecutivo autonómico presentó la marca de calidad Campo y Alma, que identifica los productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida de la Comunidad, y que hoy en día ha logrado el objetivo con el que se creó que es que las personas consumidoras la identifiquen con los productos de calidad de nuestra región, "algo que nos enorgullece".

Será el próximo 13 de mayo cuando de nuevo se pueda ver lo mejor de estas producciones durante la entrega de los premios Gran Selección Campo y Alma en Quintanar del Rey (Cuenca), "un escaparate para nuestros alimentos de calidad, amparados bajo la marca de garantía de calidad, que cuenta con 214 empresas registradas, pertenecientes a alguna de las 41 figuras de calidad de la región".

40º ANIVERSARIO DE LA DOP ARROZ DE CALASPARRA

El consejero, que está visitando a las empresas castellanomanchegas asistentes a la feria, también ha estado en el estand del Consejo Regulador de la DOP Arroz Calasparra, que celebra su 40º Aniversario como figura de calidad.

Tras felicitar a esta DOP, Julián Martínez Lizán ha puesto en valor que el de Calasparra fue el primer arroz del mundo con Denominación de Origen y es uno de los tres arroces reconocidos en España.

En Castilla-La Mancha se cultiva arroz en Hellín, donde hay una superficie integrada dentro de lo que se denomina Coto Arrocero, junto con Moratalla y Calasparra, con una superficie importante dentro de ese coto arrocero, "con la que aportamos un producto extraordinario, un arroz que tiene unas peculiaridades muy importantes con dos variedades principales, Balilla x Sollana y Arroz Bomba, que nos dan ese reconocimiento a nivel global".