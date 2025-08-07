Gobierno de C-LM valora positivamente la campaña de melón y sandía en la región, aunque lamenta los precios bajos

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha realizado una valoración positiva de la campaña de melón y la sandía de este año en lo que se refiere a la alta calidad de ambos cultivos y el mantenimiento de la superficie cultivada.

El consejero, que ha visitado la empresa Sócrates Hortícola S.L., en Camuñas, ha explicado que la superficie de ambos cultivos ha ido recuperándose desde el 2022, que fue el año de menor superficie sembrada con 7.990 hectáreas, hasta las 9.058 del año pasado, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Sin embargo, por lo que respecta a los precios de este año, Julián Martínez Lizán ha lamentado que ambos cultivos "están teniendo precios muy bajos para el agricultor".

Por ello, ha confiado en que "las altas temperaturas que estamos teniendo estos días animen al consumo, también en el centro y norte de Europa, y de esta manera haya un revulsivo para el incremento de los precios que tan necesarios son para los agricultores y la rentabilidad en sus explotaciones".

Además, el consejero ha destacado la alta calidad de las producciones de Castilla-La Mancha.

"Unas sandías y unos melones que tienen una gran excelencia, no en vano tenemos incluso una IGP, que es el Melón de la Mancha, que, en definitiva, pone de manifiesto la grandeza de nuestras producciones por las que vamos a seguir peleando y trabajando", ha subrayado.

Una calidad "que mejora y crece" gracias a empresas como Sócrates Hortícola cuyas producciones de melón y sandía exporta prácticamente en su totalidad a Alemania y Francia, aunque también produce espárrago, un cultivo ya muy consolidado, maíz, brócoli y ajo.

El consejero ha puesto en valor los 25 años de experiencia en el sector de esta empresa,17 de los cuales son como productores de agricultura ecológica, "un proyecto empresarial que pone de manifiesto otra particularidad y es la de trabajar produciendo alimentos de gran calidad, pero sin renunciar al respeto al medio natural en el que se desarrollan esos cultivos".

Y además, todo ello, combinando cultivos "melón y sandía es lo que toca hoy, pero también tienen ajo, maíz, brócoli, o pimiento, o sea, un catálogo de producciones que dan la posibilidad de, compatibilizándolos, darles el mayor rendimiento a sus cultivos".

En su función como productora, esta empresa ahonda en la obtención de productos de la máxima calidad, a través de técnicas de cultivo respetuosas con el medioambiente con las que se prioriza la obtención y el mantenimiento de un suelo sano, así como su tratamiento con formulados naturales, como paso previo para obtener producciones con buenos rendimientos, menores necesidades hídricas, mayor resistencia a plagas y enfermedades, todo ello cumpliendo con los requisitos exigidos para poder certificar sus producciones como ecológicas y el certificado Demeter, ya que la mayoría de sus producciones se exportan.

"Es decir, están apostando por trabajar en la excelencia de las producciones, respetando el medio en el que se desarrollan, dando vida a la tierra, y sobre todo en un concepto importantísimo en la zona en la que nos encontramos, como es la de aprovechar el uso eficiente del agua en toda su concepción, demostrando que con una menor dotación se pueden conseguir las mismas producciones conjugando la combinación de cultivos, pero también sabiendo cómo hacerlo y dándole vida a ese suelo en el que se desarrollan", ha aseverado el consejero, quien ha añadido que empresas como ésta contribuyen al mantenimiento del empleo y la población en el medio rural, no en vano, en la actualidad emplea a 35 personas de forma fija todo el año llegando en momentos puntuales a más de 100.

Por todo ello, ha dado las gracias a esta empresa, que ha calificado de "referente y orgullo para el Gobierno regional", con la que ha colaborado desde el año 2018, ya que han contado con diferentes ayudas del Gobierno regional, tanto Focal, para una inversión que ha supuesto una mejora global de la actividad de producción, como ayudas de calidad diferenciada.