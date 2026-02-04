Gobierno C-LM está "vigilante" ante el paso de la borrasca por la región y pide extremar la precaución

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra "vigilante" ante la borrasca 'Leonardo' que ha aterrizado en España y ha pedido a los ciudadanos extremar la precaución y ser "cautos". Su portavoz, Esther Padilla, ha apuntado que esta misma mañana se ha reunido el grupo de trabajo que se ha constituido para hacer un seguimiento "minuto a minuto" de la situación.

En este grupo de trabajo se han incorporado distintas consejerías "para unir todos los esfuerzos y compartir toda la información". Concretamente, ha citado a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, de la que depende el 112 y Protección Ciudadana. Pero también están en este grupo de trabajo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Desarrollo Sostenible. Además, también están representantes de la Delegación del Gobierno, concretamente del Área de Protección Civil.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha asegurado que lo que se pretende "es seguir en cada momento lo que ocurre". No obstante, ha dejado claro que de momento no es necesario activar los grupos implicados, aunque "no bajamos la guardia".

"Estamos siguiendo con mucha preocupación" cualquier novedad respecto a este temporal, ha recalcado Padilla, quien ha insistido en que el Gobierno regional estará "vigilante" y seguirá la evolución "minuto a minuto". Finalmente, ha pedido a la ciudadanía la precaución y la cautela necesaria para evitar cualquier riesgo innecesario porque "los temporales, en un momento dado, pueden sorprendernos y, aunque estamos vigilantes, mejor ser cautos".