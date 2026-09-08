Gobierno de Page celebra que C-LM se sitúe por encima de la media en ciencias, lectura y matemáticas en el informe PISA

C-LM valora el informe PISA. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Emiliano García-Page ha celebrado que Castilla-La Mancha mejore en ciencias, lectura y matemáticas y se sitúe por encima de la media española en estas tres competencias evaluadas por el informe PISA 2025 obteniendo también resultados "muy positivos" en competencias digitales, clima escolar y prevención del acoso.

En rueda de prensa, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha comentado que Castilla-La Mancha, en ciencias, ha pasado de estar en la posición decimoquinta en 2022, a pasar a la sexta en 2025, situándose por encima del promedio de la OCDE, del total de la Unión Europea y de la media de España. Además, "somos la única comunidad autónoma que mejora en ciencias respecto a 2022".

En lectura, Castilla-La Mancha pasa del decimotercer puesto en 2022, al quinto en 2025, situándose en el promedio de la OCDE y por encima de la UE y de la media de España. Por último, en matemáticas, la región pasa del puesto decimocuarto en 2022, al sexto en 2025, también por encima de la media española.

"Los resultados globales nos sitúan en el quinto puesto", aseguran desde el Gobierno regional. Además, según ha destacado el consejero de Educación, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma en la que el alumnado tiene una mejor valoración de su profesorado.

Asimismo, Castilla-La Mancha presenta "el mejor clima escolar y el menor índice de acoso escolar entre las comunidades autónomas españolas".