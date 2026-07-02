Gobierno y PP naufragan a la hora de fijar una posición unánime en materia de financiación autonómica

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, interviene en el pleno de las Cortes. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido incapaz de sumar a PP y a Vox a la propuesta de financiación autonómica que defenderá ante el Gobierno de España. Mientras el Ejecutivo dice desconocer qué piensa el principal partido de la oposición en esta materia, los 'populares' le piden que deje de negociar si el Gobierno central no aborda esta reforma de forma multilateral.

Durante su intervención, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que había pedido comparecer en las Cortes, ha vuelto a reiterar que el pasado mes de junio asistió a la reunión con el secretario de Estado, Jesús Gascón, por "lealtad institucional" y para reclamar una negociación consensuada de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ruiz Molina ha vuelto a defender la necesidad de tener en cuenta la dispersión geográfica o la superficie y de actualizar los criterios de población ajustada, para que se garantice el principio de igualdad. "Que todos obtengamos la misma financiación por población ajustada de tal manera que con ello nos permita a todas las comunidades autónomas prestar los servicios públicos con el mismo nivel de calidad con independencia de la capacidad económica del ciudadano o con independencia de la capacidad tributaria".

Tras pedir a los 10 diputados que el PP de Castilla-La Mancha tiene en el Congreso de lo Diputados que voten a favor de la condonación de la deuda parcial a las comunidades autónomas, ha insistido en que el Ejecutivo castellanomanchego seguirá oponiéndose a cualquier negociación bilateral que el Estado lleve a cabo con alguna comunidad autónoma que repercuta en el reparto de los recursos tributarios que corresponden al conjunto.

De ahí que haya arremetido contra la bancada 'popular', a la que ha acusado de desconocer su opinión sobre este concreto. "Sé qué opina el Partido Popular en cada una de las regiones, porque me he reunido con todas. Pero desconozco la de Castilla-La Mancha. Estoy dispuesto a reunirme --con ustedes-- porque lo único que pueden hacer es enriquecer la posición del Gobierno regional en una materia que no es de partido, que es de región", ha terminado pidiendo.

LA FINANCIACIÓN, "TAPADERA DE LA MALA GESTIÓN"

En representación de Vox ha tomado la palabras Francisco José Cobo, que ha asegurado que su formación no acepta que la financiación autonómica se convierta en la excusa permanente "para tapar la mala gestión, el gasto descontrolado y la incapacidad para administrar con rigor los recursos".

"Cuando discutimos cuánto recibe cada comunidad, dejamos de ver la imagen completa, una España más endeudada, con más presión fiscal, con familias que pierden poder adquisitivo, con jóvenes que no pueden acceder a la vivienda y con servicios públicos que no mejoran aunque el gasto siga aumentando", ha indicado.

Tras pedir al consejero que explique si el criterio de población ajustada que esgrime va a incluir a "toda esa gente que se regulariza de manera indiscriminada", ha mostrado su oposición al modelo que el Gobierno central negocia de forma bilateral con Cataluña, al considerar que "atenta contra interés general de todos los españoles".

"No hay españoles de primera ni de segunda. Eso genera más desigualdad y eso no se puede aceptar. Ahí nos va a encontrar y le tenemos que dar la absoluta razón", ha dicho Cobo, que ha terminado pidiendo al titular regional de Hacienda que explique cómo va a financiar servicios.

PP ACUSA A JUNTA DE RECIBIR DEL GOBIERNO "SOBRES CON INSTRUCCIONES"

Por el Grupo Popular, Santiago Serrano ha lamentado que, en su comparecencia, el consejero no haya dicho "mucho más" de lo que ya dijo tras la reunión con el secretario de Estado, acusándole de "blanquear un proceso que empezó totalmente condicionado por los intereses de un partido como es Esquerra Republicana de Cataluña, que ha pactado un modelo de manera previa y que ahora el Gobierno se está buscando a las vueltas".

"Sinceramente, señor consejero, lo que dio la sensación es que usted fue a esa reunión a recoger el sobre de instrucciones de Pedro Sánchez para lo que tenían que hacer para justificar un modelo que lastra enormemente a esta comunidad autónoma, la castiga y atenta directamente contra los intereses de todos los españoles", ha lamentado Serrano, que ha replicado al consejero no tener ningún problema en hablar de financiación.

En este sentido, incluso, se ha mostrado dispuesto a acompañarle a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, "si es que se convoca alguna vez, para que no se sienta solo en la defensa de una posición de Castilla-La Mancha".

"Ahora, le avanzo que no le vamos a acompañar a una reunión bilateral con el Gobierno de España, porque nosotros tenemos claro que esto se negocia entre todos", ha reiterado el diputado toledano, que ha reprochado al Ejecutivo regional haber sido incapaz de cambiar la situación, preguntando al consejero si finalmente, en caso de que el Gobierno de España continúe con la tramitación del nuevo modelo, va a tirar de la vía jurídica, como rezaba la resolución socialista aprobada en las Cortes.

"Le instamos a abandonar esa vía bilateral y a que vuelvan a la multilateralidad, a que pidan la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en cualquier caso, lo que les pedimos también, de forma absolutamente inaplazable, es a que pongan fin a todo este bodevil".

PSOE DESTACA LA POSICIÓN INAMOVIBLE DE C-LM

Por su parte, la parlamentaria del PSOE Silvia Fernández, ha destacado que el Ejecutivo castellanomanchego ha sostenido en el tiempo la misma reivindicación "con independencia de quien haya ocupada la Moncloa.

De igual modo, ha reivindicado la lealtad institucional del Gobierno de García-Page, "algo de lo que carece el Partido Popular", y que, según ha denunciado, ha demostrado al dejar caer el Estatuto de Autonomía, "que recogía la necesidad de negociar el nuevo modelo de financiación de manera multilateral con todas las comunidades autónomas.

Por ello, ha pedido a Partido Popular y Vox que se unan a las reivindicaciones que se está haciendo desde el Gobierno regional.

LOS SOBRES QUE EL PP SE REPARTÍA "EN PLENA CRISIS"

En su réplica, el titular regional de Hacienda ha lamentado concluir el pleno con las mismas "dudas" sobre lo qué opina el Partido Popular en relación a la financiación.

Dicho esto, y después de que el diputado del PP le haya acusado de recibir del Gobierno sobres con instrucciones, ha contestado que "los únicos que saben de sobres es precisamente el Partido Popular que se se repartió en sobres en plena crisis financiera todo lo que se podía repartir".

El debate se ha sustanciado con tres resoluciones, una por grupo. La de Vox, que entre cosas pedía "romper las fronteras artificiales generadas por el Estado de las autonomías y garantizar la igualdad entre españoles desde las regiones", ha sido rechazada por PSOE y PP.

Mientras, los 'populares', cuya moción ha sido rechazada por Vox y socialistas, reclamaba al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "abandonar la contradicción de criticar públicamente los efectos de los acuerdos del Gobierno de España, mientras sostiene políticamente el marco que los hace posibles".

La única resolución que ha salido adelante, pese al voto negativo de PP y Vox, ha sido la de los socialistas, que instaba al Gobierno de Castilla-La Mancha a iniciar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera un proceso de negociación con el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común, con el objetivo de acordar un nuevo modelo de financiación autonómica en los principios de igualdad, suficiencia financiera y multilateralidad, descartando cualquier acuerdo bilateral.