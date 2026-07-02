Vox reclama un Plan Nacional del Lobo, el PP pide una ayuda específica y el PSOE les acusa de hacer "ruido"

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TOLEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha debatido este jueves sobre la situación del lobo en la región. Mientras Vox ha reclamado al Gobierno de España la elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional del Lobo, el PP ha pedido una ayuda específica para los ganaderos que tienen que convivir con el lobo en Castilla-La Mancha, y el PSOE ha advertido de que la región no necesita "ruido" alrededor del lobo, sino "una posición responsable".

En representación del Grupo Parlamentario Vox, ha tomado la palabra David Moreno, quien ha advertido de que el problema de los ataques del lobo "sigue sin resolverse" y "lejos de mejorar, se agrava cada año". "Estamos hablando de una especie en expansión, con una población estimada ya de entre 3.000 y 3.500 ejemplares en toda España, con una presencia en constante expansión hacia el sur peninsular y su presencia ya crece en regiones donde hasta hace poco era impensable hablar de ataques a la ganadería por parte de los lobos", como por ejemplo Castilla-La Mancha.

"Hace unos años, no había constancia de una presencia estable del lobo en nuestra región. Pero hoy sí que lo hay. Desde hace unos doce años ya están asentadas varias manadas que cada año hacen aumentar los ataques y el número de reses muertas", ha denunciado Moreno.

Antes se hablaba de ejemplares aislados, ha dicho el diputado de Vox, pero "hoy hablamos de presencia consolidada en la Sierra Norte de Guadalajara, extendida también al norte de Toledo y en el Valle del Tiétar, con ataques reiterados". "Esta preocupante consolidación del lobo en nuestra región ya no son advertencias, son hechos".

Ha acusado al PSOE de convertir al ganadero "en sospechoso y al lobo en intocable", al tiempo que ha preguntado al Gobierno de Emiliano García-Page qué responsabilidad va a asumir "por dejar solos a los ganaderos". "No podemos seguir obligando al ganadero a pagar las consecuencias de una política que ha fracasado y que está teniendo consecuencias gravísimas para los ganaderos de extensivo".

Es por ello que Vox ha pedido un Plan Nacional del Lobo que permita el control poblacional y cinegético de la especie en todos los territorios de España. "Hoy vamos a votar sí al lobo o sí a los ganaderos. Es el momento de decir basta ya a la expansión del lobo en Castilla-La Mancha. Basta ya de desproteger a los ganaderos y a su ganado".

PP PIDE UNA AYUDA ESPECÍFICA

De su lado, la diputada del PP Lola Merino ha asegurado que el lobo se encuentra en un claro proceso de expansión territorial y de crecimiento poblacional. Sin embargo, ha afeado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "parece decidido a ignorar unos datos porque sencillamente no encajan con su relato".

"Nosotros no estamos hablando de matar los lobos", ha enfatizado la dirigente 'popular', quien ha pedido ponerse los zapatos de los ganaderos que tienen que convivir con el lobo. "Ellos no duermen tranquilos, duermen con miedo, con incertidumbre, con ansiedad, porque no saben lo que se van a encontrar al día siguiente cuando lleguen a su rebaño".

"Ahora toca proteger a nuestros ganaderos", ha recalcado Merino, quien ha afirmado que aparte de indemnizaciones, hay que poner una ayuda específica para los ganaderos de vacuno y ovino, en este caso de la Sierra Norte de Guadalajara, que es donde está concentrado el lobo, porque son estos ganaderos los que tienen que convivir con el lobo.

"Igual que tenemos otras ayudas específicas para otras cosas, hay que poner una ayuda específica para todos aquellos ganaderos que conviven con el lobo", mostrándose convencida de que el Gobierno regional lo acabará haciendo porque "como se les vaya de las manos esto va a ser mucho peor".

La 'popular' ha advertido de que "no habrá espacios naturales bien conservados si se cargan a quienes los gestionan. No habrá equilibrio ecológico si convierten el campo en un museo, donde todo está prohibido". "No se equivoquen, el mayor enemigo de la naturaleza no es el agricultor, no es el ganadero ni es el cazador. El mayor enemigo de la biodiversidad, de la naturaleza, del campo o del medio rural es el abandono del territorio".

PSOE DEFIENDE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

El diputado del PSOE Francisco José Barato ha querido poner de relevancia cómo está actuando el Gobierno regional, que "verdaderamente está comprometido" --ha abundado-- frente a un problema "complejo" y que, a su juicio, "requiere equilibrio".

Y frente a esto, ha criticado, "lo que hasta ahora hemos visto es una oposición que, nuevamente, solo sabe estar instalada en el ruido, ruido que, desde luego, no ayuda al ganadero, al ganadero al que el Partido Popular y Vox parece que solo les interesa para atacar a los gobiernos socialistas".

Ha mostrado su preocupación por los ganaderos que sufren un ataque por parte del lobo, pero también ha querido dejar claro que no se puede caer en lo que pretende Vox que es simplificar este tema "a la demagogia de o el lobo o la ganadería".

Según ha defendido, hay que compatibilizar esas dos realidades.

"La realidad de la ganadería extensiva que hay que proteger y apoyar, y la realidad de la conservación de una especie que en Castilla-La Mancha tiene una presencia limitada, localizada y protegida por su escasez". "No hablamos de una presencia generalizada ni descontrolada, como aquí algunos intentan hacer ver".

Ha negado que la Junta no esté haciendo nada al respecto, y que esté dejando abandonados a los ganaderos. "Eso es rotundamente falso, porque este Gobierno actúa y lo hace con el seguimiento permanente de la población del lobo para conocer la evolución real; con ayudas para prevenir ataques mediante vallados, mastines y otras medidas de protección; y con indemnizaciones y compensaciones cuando los daños se producen".

CUATRO MANADAS EN C-LM

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha querido aclarar que la presencia del lobo en Castilla-La Mancha es "minoritaria" y se circunscribe exclusivamente al suroeste de la provincia de Guadalajara, ya que cuenta con cuatro manadas, de las cuales dos son compartidas con Madrid y Castilla y León a través de Segovia. "En el resto de la región no existe".

Aunque la presencia del lobo sea minoritaria, ha abundado la consejera, "eso no quiere decir que los daños que puedan ocasionar los tengamos que ignorar, ni muchísimo menos, y que, además, empatizamos totalmente con el sufrimiento que los ganaderos que sufren un ataque por el lobo tienen".

"Es una preocupación del Gobierno de Castilla-La Mancha y de ahí que tengamos un periplo de medidas establecidas específicas exclusivamente para los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara y específicamente para los daños ocasionados por los lobos".

Por ello ha dicho no entender que Vox hable de un plan nacional del lobo cuando en Castilla-La Mancha es minoritario. "En Castilla-La Mancha ya tenemos planes específicos de control y planes específicos de ayuda a los ganaderos cuando sufren un daño por parte del lobo".

"Existen medidas más que suficientes para el control de la especie en Castilla-La Mancha, ha defendido Gómez, quien ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos asegurando que "no es posible en estos momentos que el lobo vaya a atacar a ninguna persona". "El lobo es una especie esquiva".

El debate general ha terminado la votación de la resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios. La del PSOE, único texto que ha salido adelante con los votos a favor de la mayoría de la socialista, insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a seguir protegiendo el lobo como especie en extinción y a seguir propiciando medidas compensatorias al sector primario y concretamente a la ganadería que sufra ataques de lobo como especie protegida.