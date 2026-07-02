PP exige la dimisión de Óscar Puente por "robar" el tren a Alcázar y PSOE le acusa de "oportunismo político"

La portavoz del PP en las Cortes, Carolina Agudo - CORTES C-LM

TOLEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, a petición del PSOE, ha debatido sobre el proyecto de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Durante el debate, el PP ha pedido responsabilidades políticas así como la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por "robar" el tren a Alcázar, mientras que el PSOE les ha acusado de "oportunismo político" y Vox ha defendido "una planificación nacional" de las infraestructuras.

En representación del Grupo Parlamentario Vox, ha tomado la palabra Luis Blázquez, quien ha advertido de que Castilla-La Mancha lleva "demasiado tiempo" esperando inversiones, compromisos, obras, y oportunidades, y, según ha sentenciado, "ha llegado el momento de dejar de administrar promesas y empezar a construir realidades".

Desde Vox, ha dicho, seguirán defendiendo "una Castilla-La Mancha bien conectada, una España unida y vertebrada al servicio del interés general de todos los españoles".

"Da la impresión de que el PSOE solo descubre la importancia de determinadas infraestructuras cuando aparece un conflicto político o una reacción social, pero la realidad es que los vecinos de Alcázar de San Juan llevan ya veinte años esperando esta infraestructura".

Según ha defendido Blázquez, en Vox no creen en las infraestructuras como una herramienta de propaganda, sino que creen en las infraestructuras "como una herramienta de cohesión nacional", por eso --ha apuntado-- "apoyamos la puesta en marcha del tramo Mora-Alcázar de San Juan". "No porque sea una reivindicación local, sino porque responde a una visión nacional de infraestructuras".

"España no puede construirse sobre vencedores y vencidos, no puede construirse diciendo que para que gane Jaén tenga que perder Alcázar de San Juan o que para que gane Andalucía tenga que perder Castilla-La Mancha. Esa no es nuestra forma de entender España", ha sentenciado.

PP PIDE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Desde el PP ha tomado la palabra su portavoz en las Cortes y secretaria general del partido, Carolina Agudo, quien ha subrayado que es momento de pedir responsabilidades políticas. "Hoy la situación obliga a exigir la dimisión inmediata del ministro Puente y espero que ustedes estén de acuerdo en ello", le ha dicho a los socialistas.

"El ministro Puente ha incumplido los compromisos con Castilla-La Mancha de un plumazo y ha generado una situación de incertidumbre", ha continuado Agudo, quien ha dicho que el PP dice sí a la línea de la alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, "pero sin rebajas, sin atajos y sin trampas". "Sí al cumplimiento íntegro de la ejecución", ha sentenciado.

Los 'populares' también dicen sí al impulso inmediato del tramo Mora-Alcázar de San Juan porque --recuerdan-- "hay compromisos firmados y los compromisos se cumplen" y hay que cumplir con las reivindicaciones de Mora, Orgaz, Consuegra y Madridejos. Y, "por supuesto", sí a la mejora de la línea convencional, ha dicho Agudo.

Sin embargo, dicen 'no' a actuaciones que resten protagonismo a Alcázar de San Juan como el bypass de Montoro defendido por el ministro socialista Puente y, "por supuesto", actuaciones que "empeoren" los servicios ferroviarios existentes también en las localidades de Valdepeñas y Manzanares.

Por último, la diputada del PP ha manifestado que el socialismo "ha dado de nuevo otra puñalada" a Castilla-La Mancha y "ha vuelto a romper sus compromisos con Castilla-La Mancha y a traicionar a nuestra región". También ha afirmado que los castellanomanchegos no necesitan a un presidente "preocupado", sino que necesita un presidente que consiga resultados porque "la preocupación no trae trenes".

PSOE ACUSA AL PP DE "OPORTUNISMO POLÍTICO"

Para defender la posición del PSOE, ha tomado la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, quien ha acusado a los 'populares' de hacer "ruido" y de "oportunismo político".

Asimismo, ha defendido que el trazado de la línea Madrid-Alcázar-Jaén merece pasar por Alcázar, merece que se cumplan los acuerdos y, desde luego, merece que "nos reivindiquemos y luchemos por hacerlo posible". "El compromiso de los socialistas con la defensa del ferrocarril, del centro de La Mancha, es total", ha reivindicado.

"No nos vamos a conformar ni nos vamos a cruzar de brazos, como no nos hemos conformado y no nos hemos cruzado de brazos, precisamente porque llevamos muchos años defendiendo el ferrocarril. Vamos a seguir defendiendo, desde luego, que Alcázar mantenga el protagonismo ferroviario que le corresponde", ha destacado la socialista.

Además, ha insistido en que Alcázar de San Juan no está pidiendo ningún privilegio, está reclamando aquello que lleva siglo y medio construyendo: "ser uno de los grandes nudos ferroviarios de este país".

Por último, ha pedido afrontar este debate "con rigor" y "no desde el oportunismo" y ha querido dejar claro que la posición de los socialistas no ha cambiado "en ningún momento". "Hemos reivindicado siempre lo mismo. Estuviera quien estuviera en el Gobierno de la nación. Ahora bien, aquí no todos podemos decir lo mismo", ha echado en cara a la bancada 'popular'.

Tras el debate, la única resolución que ha quedado aprobada ha sido la del PSOE que ha contado con el voto en contra de Vox y la abstención del PP. Los socialistas, en su texto, ha reivindicado el impulso y mantenimiento del proyecto de línea alta velocidad Madrid - Alcázar de San Juan-Jaén, garantizando su ejecución y su puesta en marcha según los nuevos estándares europeos que establecen los parámetros de AV desde los 150 km/h hasta los 220.