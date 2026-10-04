El Gobierno regional y el sector apícola estudian los primeros pasos de la Interprofesional de la Miel - JCCM

TOLEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, y la Asociación Provincial de Apicultores de Albacete (ASAPA) con el fin de evaluar la situación del sector apícola de la región tras un año de complicada coyuntura productiva y económica.

El encuentro ha estado presidido por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha estado acompañado por el director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Fernández, y la directora general de Producción Agroalimentaria, Elena Escobar, ha informado la Junta en nota de prensa.

Por parte del sector apícola, han participado el presidente de ASAPA, Ricardo Ortega; el vicepresidente, Arsenio Serrano, y el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.

Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la jornada ha sido el inicio de las actuaciones para sentar las bases de la futura Interprofesional de la Miel y del Sector Apícola de Castilla-La Mancha. Desde la Consejería se ha valorado esta herramienta como indispensable para vertebrar la cadena de valor, dotar de estabilidad al sector, reforzar la trazabilidad y la defensa del producto local, así como potenciar su promoción comercial.

Por otra parte, el consejero ha recogido las principales peticiones planteadas por los representantes de los apicultores. Entre ellas, se ha abordado la posibilidad de que Castilla-La Mancha abandere y lidere la solicitud para incorporar una ayuda acoplada a la apicultura en la nueva Política Agraria Común (PAC), garantizando así un respaldo financiero estable para una actividad fundamental tanto por su peso económico como por su valor medioambiental en los ecosistemas rurales.

Asimismo, desde la Consejería se ha tomado nota ,y se trasladará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la petición sectorial para incluir a los profesionales apícolas en los esquemas de apoyo directo al consumo de gasóleo. El Gobierno regional estudiará las vías para dar respuesta a esta demanda histórica del colectivo, condicionada por el constante uso de carburante que exigen la trashumancia y el cuidado de los colmenares.

Finalmente, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha ratificado su voluntad de seguir impulsando líneas de ayuda dirigidas a la modernización y ampliación de las inversiones en los colmenares, evaluando la revisión y actualización de los módulos económicos para adecuarlos a la realidad actual de los costes de producción.