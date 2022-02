Gobierno toledano ve imposible trasladar el cuartel de la Guardia Civil al terreno del hospital al no cumplir requisitos

TOLEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno de Toledo, Noelia de la Cruz, ha señalado la imposibilidad de trasladar el cuartel de la Guardia Civil al solar que ocupa el antiguo Hospital Virgen de la Salud ya que, como ha destacado, "no cumple los requisitos" de espacio y otros aspectos demandados por el cuerpo policial.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este jueves, después de que Vox e IU-Podemos del Ayuntamiento de Toledo hayan sugerido al Gobierno local este traslado con el objetivo de mantener vivo el barrio de Palomarejos.

De la Cruz ha manifestado que no es cuestión de que la idea sea buena o no, sino que la decisión tiene que ver con las necesidades de espacio que requiere un cuartel de la Guardia Civil y que no se pueden ofrecer con el terreno del antiguo hospital. "No es que nos guste o no nos guste, sino que no cumple los requisitos que la Guardia Civil necesita para su nuevo cuartel", ha declarado.

En este contexto y preguntada sobre la petición de IU-Podemos de convocar la Comisión de Urbanismo para conocer el Plan de Regeneración Urbana Palomarejos, la portavoz del Gobierno local ha manifestado que se llevará a cabo "sin problema".

"Como no puede ser de otra manera, en la comisión de urbanismo se explicará por donde quiere el Ayuntamiento avanzar en el Plan de Regeneración Urbana del barrio de Palomarejos", resaltando que "ahí es el sitio donde se tiene que debatir y donde hay que aportar para que este barrio tan emblemático de la ciudad se revitalice con el mayor consenso posible".

De la Cruz ha destacado que es muy importante que el traslado del hospital al barrio del Polígono sea exitoso desde el punto de vista de Sanidad, pero sin olvidar el barrio de Palomarejos, para el que desde el Ayuntamiento se está trabajando con el objetivo de "recuperar poco a poco su vitalidad".

En otro orden de cosas, a preguntas de los medios sobre la relación directa que existe entre las espumas y los vertidos en el río, De la Cruz ha manifestado que no existe una relación directa entre ambos fenómenos ya que "hay otros motivos por los cuales se puede favorecer la presencia de estas espumas, como se ha explicado desde sectores muy técnicos".

"En cualquier caso, a nosotros no nos consta que haya algún vertido que esté descontrolando y que esté originando estas espumas. Tiene otra explicación", ha resaltado De la Cruz.

Con respecto a que la CHT tenga su sede en Toledo, una propuesta del exalcalde de la capital, Joaquin Sánchez Garrido, la portavoz de equipo de Gobierno local ha declarado que le parece "fenomenal" ya que "tiene mucho sentido" que la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo que vela por el estado del río, esté en la ciudad.