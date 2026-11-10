Gran dispositivo de seguridad para acoger el funeral por las víctimas de Urda: "Toledo estará a la altura"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romo, durante un encuentro informativo de Europa Press, en el hotel Rosewood Villa Magna, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toledo pondrá en marcha este martes un gran dispositivo de seguridad y movilidad, con motivo de la misa funeral en la Catedral Primada en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en la localidad toledana de Urda.

Así lo ha afirmado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que ha indicado que a este funeral han confirmado su presencia 200 medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales.

"Tiene un impresionante dispositivo de seguridad y también de movilidad para tratar de estar a la altura de lo que celebramos esta tarde. Y les puedo asegurar que Toledo se ha preparado y estará a la altura de lo que se celebra", ha subrayado.

Velázquez ha mostrado su intención de que este desayuno sirva de homenaje a todas las víctimas y que se convierta también "en un abrazo de cariño y de consuelo" a todos esos familiares que hasta hace muy pocos días estaban todavía en Toledo, "en esa casa de ejercicios que ha prestado una labor inmensa".

También ha esperado que sirva de homenaje a todas esas personas que todavía están en los hospitales de la provincia de Toledo y a todos "los que se dejaron la piel", entre los que ha citado a profesionales de las emergencias, los servicios sanitarios, la gente del pueblo de Urda, de los pueblos de alrededor, de la ciudad de Toledo o los sacerdotes.

"Absolutamente todos dimos un ejemplo de que incluso cuando más negra está la situación se puede confiar y creer en el ser humano. Se puede creer en la persona y que hay motivos para la esperanza. Creo que nos podemos quedar con eso", ha destacado el alcalde de Toledo.

Velázquez ha afirmado que el accidente de Urda "se podía haber evitado" y es algo "que no puede volver a ocurrir en un país como España". "No puede volver a ocurrir, no nos lo perdonarán", ha agregado el regidor toledano.

Por lo demás, ha recordado su experiencia en este accidente: "Creo que allí cada uno hicimos lo que teníamos que hacer. Yo recuerdo que en cuanto tuve conocimiento, llamé al alcalde de Córdoba y le pregunté qué es lo que hizo Córdoba en la tragedia de Adamuz. La situación era muy parecida".

"Adamuz está a unos 35 kilómetros de Córdoba y Urda a unos 60 kilómetros de Toledo. Y yo empecé a anticipar y a trabajar con el equipo en el Ayuntamiento. Ofrecimos varios espacios municipales y queríamos estar allí también para poner a disposición la ciudad", ha argumentado.

En otro momento del desayuno, el alcalde toledano ha lamentado que desde que está al frente del Ayuntamiento capitalino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha pisado la ciudad de Toledo". "Fíjense, no viene ni hoy al funeral de Estado", ha añadido.

LA AUSENCIA DE PEDRO SÁNCHEZ Y ABASCAL

Una ausencia de la que también se ha hecho eco el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, quien --en declaraciones en Tele 5-- ha sido cuestionado por la no presencia de Pedro Sánchez como del presidente de Vox, Santiago Abascal.

"Nosotros ahí no entramos, ni vamos a entrar. Creo que todos debemos estar en estos momentos y siempre con las víctimas, con sus familiares y con las personas que están todavía sufriendo en su cuerpo y en su alma", ha afirmado.

Así, ha apuntado que desde el Arzobispado se ha comunicado "a todo el mundo" la pretensión de que este funeral sea una llamada "a todos" a vivir "este misterio en el cual estamos todos envueltos, toda la sociedad, en lo que realmente ha sido una tragedia y es un sufrimiento inmenso".