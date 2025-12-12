Un gran mural decorará la fachada de la Delegación Provincial de Hacienda y la empresa pública Geacam en Cuenca

Un gran mural decorará la fachada de la Delegación Provincial de Hacienda y la empresa pública Geacam. - JCCM

CUENCA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Esta semana han comenzado los trabajos de pintura del mural que transformará la fachada principal de la sede de la Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y de la empresa pública Geacam, ubicada en la avenida de Hermanos Becerril de Cuenca.

Esta intervención forma parte de la apuesta de la Junta de Comunidades por el arte urbano y por contribuir al embellecimiento de una zona de la ciudad recientemente mejorada por el Ayuntamiento con la construcción de dos rotondas y el acondicionamiento de los viales.

La propuesta artística que ya se está ejecutando representa a una joven leyendo y disfrutando de un momento de calma. Con esta imagen se pretende transmitir valores de serenidad, cultura y vida cotidiana, además de fomentar la lectura, la reflexión y el disfrute del tiempo propio, ha informado la Junta en un comunicado.

Su composición se integra con el paisaje de Cuenca, reforzando la identidad local y la conexión entre el arte urbano y el entorno patrimonial. El mural aspira a proyectar una ciudad creativa, acogedora y orgullosa de su historia y su presente.

El proyecto está firmado los artistas Cristina Domínguez, conocida artísticamente como Crisdose, y Ángel Caballero, que firma como Xolaka. Cristina Domínguez nació en Iniesta y cursó la Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Cuenca. Artista multidisciplinar, concibe el arte como una herramienta de transformación social, una visión que la ha llevado a impulsar 'Astarté', un festival de arte urbano que cada mes de julio reúne en su pueblo natal a artistas nacionales e internacionales, convirtiendo sus calles en un museo al aire libre y acercando la cultura al entorno rural.

Por su parte, Ángel Caballero (Xolaka), licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, cuenta con una trayectoria multidisciplinar que abarca el diseño multimedia, el diseño web, las artes plásticas y las artes visuales. En su trabajo mural busca generar un diálogo entre el arte, el espacio público y la comunidad, integrando elementos del paisaje, la cultura local y la identidad colectiva para que cada intervención aporte valor cultural y social. Los trabajos avanzan según lo previsto y se estima que el mural estará finalizado en un plazo aproximado de dos semanas.