Gregorio destaca el potencial de Talavera para impulsar nuevas oportunidades empresariales entre España y Méjico

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, recibiendo a una delegación mexicana. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado la importancia de seguir generando conexiones internacionales que permitan abrir nuevas oportunidades para las empresas de la ciudad y de su comarca, especialmente en materia de inversión, comercio, innovación y colaboración empresarial.

En esta línea, ha recibido en la Puerta Noble del Ayuntamiento a la delegación mexicana formada por Everardo Corona Aguilar, Embajador de México en Retiro, con más de tres décadas de trayectoria diplomática en embajadas de España, Países Bajos, Polonia, Indonesia y Estados Unidos; Ariel Noriega, escritor, diplomático y empresario experto en conexiones internacionales (Hispanidad Global); y la conocida arquitecta Ana Prosperi, acompañado por el edil de Empleo, Javier Muñoz-Gallego, y la concejal de Comercio, María Pilar Guerrero. Tras la recepción tuvo lugar una reunión de trabajo en la que se abordaron distintas líneas de colaboración orientadas a impulsar la actividad económica de Talavera y su comarca, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Después, se llevó a cabo en La Incubadora de Alta Tecnología Talavera Tecnológica el Encuentro Empresarial e Institucional España-México, un espacio de diálogo que se enmarca en la primera toma de contacto entre representantes empresariales e institucionales de Talavera y México, con especial atención a la posible relación económica entre Talavera de la Reina y Puebla, y con la mirada puesta también en otras ciudades mexicanas. La iniciativa parte del interés mostrado por inversores y agentes empresariales mexicanos por las posibilidades que ofrece Talavera y su entorno.

POSICIÓN ESTRATÉGICA

Gregorio ha subrayado que "Talavera tiene una posición estratégica que debemos aprovechar para generar nuevas oportunidades de inversión, atraer proyectos y conectar a nuestras empresas con nuevos mercados".

En este sentido, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que estos contactos internacionales se traduzcan en proyectos concretos, nuevas inversiones y oportunidades para el tejido empresarial, poniendo en valor las capacidades de Talavera en ámbitos como la logística, la tecnología, la agroindustria, la cerámica, el diseño, la automoción, la energía, el turismo y la gastronomía.

Durante la reunión también se puso de manifiesto el interés de Everardo Corona, embajador de México en retiro, por las posibilidades que ofrece la situación estratégica de Talavera para desarrollar proyectos de carácter internacional y establecer conexiones entre diferentes sectores económicos.

La jornada permitió plantear una hoja de ruta de colaboración a doce meses, que contempla la celebración de encuentros empresariales, mesas sectoriales, agendas B2B, misiones comerciales entre Puebla y Talavera y la identificación de una cartera de proyectos susceptibles de generar inversión, cooperación empresarial, transferencia tecnológica y nuevas oportunidades de negocio.

El alcalde ha puesto de relieve que "la internacionalización debe servir para que Talavera mire al exterior, pero también para que el exterior mire a Talavera", destacando la necesidad de continuar construyendo una red de contactos que permita a las empresas locales acceder a nuevos mercados y, al mismo tiempo, presentar la ciudad como un territorio preparado para acoger iniciativas empresariales.

Gregorio ha agradecido especialmente la disposición de los representantes mexicanos y de todos los empresarios e instituciones participantes, así como la iniciativa del periodista Antonio Monje y de Eva Martínez, de Turinova Servicios Empresariales, impulsores de este espacio de encuentro, y el trabajo desarrollado por el Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA) para hacer posible esta primera conexión empresarial.

"Estamos ante una oportunidad para seguir posicionando Talavera como punto de encuentro internacional para los negocios y para demostrar que nuestra ciudad tiene capacidad, ubicación y talento para participar en proyectos de alcance internacional", ha concluido el alcalde.