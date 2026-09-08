Gregorio pide a la Virgen del Prado que acompañe a Talavera en sus proyectos y la ayude a seguir avanzando "unida"

Misa en Talavera por la festividad de la Virgen del Prado. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha felicitado a todos los talaveranos con motivo de la festividad de la Virgen del Prado, una jornada que vuelve a situar a la Patrona y Alcaldesa Perpetua de la ciudad en el centro de las celebraciones y que cada año cuenta con la participación y el afecto de numerosos vecinos.

Gregorio, ha recordado que la festividad del 8 de septiembre vuelve a mostrar la importancia que tiene la Virgen del Prado para los vecinos de Talavera y ha agradecido la participación de todos lo que "año tras año mantienen viva esta celebración".

El alcalde ha aprovechado también esta jornada para trasladar un mensaje de esperanza y formular una petición a la Patrona pensando en el futuro de Talavera. "Le pedimos a la Virgen del Prado que acompañe a nuestra ciudad en todos los proyectos que tenemos por delante, que nos ayude a ponerlos en marcha y que permita que lleguen a buen puerto aquellas iniciativas que van a generar empleo, oportunidades y bienestar para los talaveranos".

"Queremos que Talavera siga avanzando, que podamos superar las dificultades y que construyamos entre todos una sociedad más justa y solidaria. Necesitamos la fuerza de nuestra Patrona, y esa confianza que nos permitan mirar hacia adelante".

Gregorio ha incidido en que uno de los grandes valores de Talavera es precisamente su capacidad para mantenerse unida ante los retos. "Somos una ciudad que sabe estar junta cuando más lo necesita, y en torno a la Virgen del Prado reafirmamos nuestra identidad talaverana. Estoy convencido de que, unidos, vamos a seguir dando pasos para conseguir la Talavera que queremos".

MEJORAS EN LA BASÍLICA

El alcalde ha destacado que la celebración de este año adquiere una relevancia especial por las actuaciones que se han llevado a cabo en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, entre las que se encuentra la restauración del altar y del retablo, "y nuestra Patrona luce sus mejores galas ya en el altar", así como los trabajos que el Ayuntamiento está realizando en las cubiertas del templo.

Gregorio ha subrayado que la conservación de la Basílica constituye una prioridad por el valor que tiene este templo para Talavera, tanto desde el punto de vista patrimonial como por su profunda vinculación con la historia y las tradiciones de la ciudad. "Estamos recuperando y cuidando nuestra Basílica para que pueda seguir siendo un referente de nuestra ciudad y para que su belleza y su patrimonio puedan mantenerse en las mejores condiciones".

En este sentido, Gregorio se ha referido al compromiso del Ayuntamiento, que pasa por continuar trabajando en la mejora del templo. "Nuestro objetivo es que la Basílica recupere cada vez más el esplendor que merece".

Finalmente, el alcalde ha deseado a todos los talaveranos una feliz festividad de la Virgen del Prado y ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta jornada y de las actividades organizadas con motivo del 8 de septiembre.