Gregorio: "La planta de biometano es el regalo de Page a Talavera"

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que la planta de biometano es "el regalo" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a Talavera, en referencia a la planta que se pretende ubicar cercana a Talavera y a Cazalegas.

Así ha respondido este martes a las preguntas de la prensa y ha asegurado que el origen del proyecto de la planta se encuentra en la etapa de gobierno del Partido Socialista y ha recordado que fue la Junta de Comunidades, presidida por Emiliano García-Page, la que otorgó el visto bueno al proyecto.

Gregorio ha señalado que el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030 ha sido elaborado por el gobierno de García-Page y ha recordado que la entonces alcaldesa, Tita García Élez, mantuvo una reunión en Talavera con representantes del sector del biometano, "y hay fotografías que lo corroboran", lo mismo que esto es un plan "que viene del Partido Socialista".

El alcalde ha defendido que el Ayuntamiento actúa siempre conforme a la legalidad y a los informes técnicos. "Nosotros no vamos a ir en contra de los informes técnicos cuando algo es legal, porque si no prevaricamos", ha explicado, insistiendo en que el equipo de Gobierno debe respetar los procedimientos administrativos.

Por otra parte, ha precisado que la única instalación que se encuentra en una fase avanzada es la planta cercana a Cazalegas, mientras que el resto de proyectos "están en una fase embrionaria", por lo que ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

Gregorio ha responsabilizado a la Junta de Comunidades de la autorización del proyecto y ha criticado la falta de inversiones regionales en la ciudad. "El visto bueno lo ha dado la Junta de Comunidades. Eso es un regalo del señor Emiliano García-Page.

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico "no nos hace el Centro de Tecnificación, ni el desdoblamiento de la entrada a Talavera", al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento ha asumido con recursos propios actuaciones como la climatización de quince colegios.

Finalmente, Gregorio ha criticado la postura actual del PSOE respecto a la planta de biometano y ha asegurado que "quien abrió las puertas a esto fue el Partido Socialista".