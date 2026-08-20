Gregorio reclama que un estudio independiente determine dónde y cómo instalar plantas de biometano en Talavera

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESs) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una planificación clara que permita compatibilizar el desarrollo de estas instalaciones con la protección de los vecinos y el futuro del sector ganadero.

Ha solicitado un estudio que determine la viabilidad de este tipo de instalaciones, que pueda ser realizado por una entidad de "reconocido prestigio", si los medios municipales no fueran suficientes.

"Nosotros queremos un estudio serio, técnico y riguroso que nos permita saber qué es lo mejor para Talavera", ha manifestado Gregorio, quien ha insistido en que el debate debe abordarse desde la reflexión y no desde la confrontación política.

El alcalde ha reclamado además a la Junta que informe por escrito sobre todos los expedientes relacionados con las plantas de biometano que pretenden instalarse en la ciudad, así como sobre la posible consideración de alguno de estos proyectos como "proyecto prioritario".

Un día después de que el pleno aprobase por unanimidad una moción de rechazo al proyecto de instalación de una planta de biometano en el entorno de la ciudad, Gregorio ha advertido de que esta cuestión es especialmente relevante, ya que una eventual declaración de proyecto prioritario limitaría la capacidad de actuación municipal.

En este sentido, según informa el Consistorio, ha anunciado que el Ayuntamiento volverá a solicitar formalmente esta información y que participará en el nuevo borrador de planificación de plantas de biometano que está preparando la Junta de Comunidades.

El regidor ha recordado que el anterior borrador recibió alrededor de 1.500 alegaciones, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de escuchar a los municipios y a los distintos sectores afectados.

Dicho esto, ha recordado que el Ayuntamiento ya adoptó el pasado 7 de agosto una medida de paralización cautelar de la implantación de estas plantas, a través de la Concejalía de Urbanismo.

El regidor talaverano ha lamentado que el PSOE pretenda convertir ahora esta cuestión en un elemento de confrontación política cuando, según ha recordado, la entonces alcaldesa, Tita García Élez, defendió públicamente el biometano como uno de los vectores energéticos de futuro y participó en la promoción de esta actividad en Talavera.

"No se puede venir ahora a ponerse medallas por la paralización cuando fueron ellos quienes hicieron un efecto llamada para que las empresas del sector vinieran a Talavera", ha señalado Gregorio, en referencia a las actuaciones desarrolladas durante la anterior etapa de gobierno.

Gregorio ha situado igualmente la responsabilidad política en el Gobierno de Emiliano García-Page y ha cuestionado las decisiones adoptadas por la Junta en materia de planificación y regulación de estas instalaciones.

"Emiliano García-Page ha cambiado de posición y ahora pretende convertir en un problema para este Ayuntamiento una cuestión que su propio Gobierno regional había venido promoviendo", ha afirmado el alcalde.

FUTURO DE LA GANADERÍA

En otro orden de cosas, el regidor talaverano ha defendido que el debate sobre el biometano no puede plantearse únicamente desde la perspectiva de la instalación de plantas, sino que debe tener en cuenta las necesidades del sector ganadero.

"Tenemos que buscar soluciones para los ganaderos y para la gestión de sus residuos orgánicos", ha señalado el alcalde, destacando el peso que tiene Talavera y su entorno en el sector ganadero regional. En concreto, ha puesto de manifiesto la importancia de la actividad ganadera y de las industrias vinculadas a ella para el empleo y el mantenimiento de la actividad económica en la comarca.

Gregorio ha apuntado que las plantas de biometano pueden formar parte de la solución, pero ha defendido que deben estudiarse otras dimensiones, ubicaciones y fórmulas de implantación, de manera que se reduzcan las molestias a los vecinos y se eviten problemas como los olores.

"Las plantas de biometano pueden ser una solución, pero hay que buscar dónde situarlas y cómo hacerlo para que no tengan una confrontación con los vecinos", ha afirmado.

El alcalde ha defendido así un debate "sosegado, reflexivo y comprensivo" en el que participen todas las administraciones y sectores implicados, con el objetivo de encontrar un modelo que permita avanzar en economía circular y gestión de residuos sin poner en riesgo la convivencia ni la actividad económica de la ciudad.