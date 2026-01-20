Gregorio traslada el apoyo de la ciudad a la familia de la joven talaverana herida en el accidente de Adamuz

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

TOLEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha trasladado el apoyo de la ciudad a la madre de la joven Amalia Montealegre, herida gravemente en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Amalia Montealegre es médico, ejerce en Huelva y se encuentra grave "aunque estable" en el hospital Reina Sofía de Córdoba, según ha informado la madre de la joven.

"Desde Talavera deseamos que se que mejore lo antes posible", ha expresado José Julián Gregorio, que se ha puesto a disposición de la familia para cualquier ayuda que necesiten en estos duros momentos.

"La ciudad está con esta joven que esperamos vaya evolucionando favorablemente con el paso de los días y le enviamos nuestro cariño y nuestras muestras de apoyo a toda su familia en estos momentos tan difíciles para ellos", ha concluido.