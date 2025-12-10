La gripe alcanza en C-LM los 720 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional

Archivo - Vacuna, vacunación, gripe, enfermedad, enfermera, inyección - EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gripe ha alcanzado en Castilla-La Mancha los 720 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que se sitúa por encima de la media nacional aunque el consejero de Sanidad, Jesús Fernádez Sanz, ha afirmado que "está teniendo menos efecto" en la repercusión asistencial.

A preguntas de los medios, el consejero ha concretado que en la región hay "aproximadamente" un cinco por ciento más de ocupación en las camas respecto al año pasado en esta fechas, un diez por ciento más de atenciones en urgencias y un diez por ciento de personas de más de 80 años atendidas más.

Ha reconocido así que la gripe se ha adelantado cuatro semanas este 2025 en comparación con el 2024 aunque no se ha alcanzado el pico. "Se ve claramente que cuatro semanas antes está subiendo la curva y esperamos alcanzar esa curva en las dos próximas y que ahí empiece a bajar", ha concluido.