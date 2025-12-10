C-LM ya cuenta con diez redes de expertos aportando conocimientos y mejoras para el sistema sanitario regional

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz - JCCM

TOLEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se ha celebrado la primera reunión del Consejo de Dirección de la Red de Expertos y Profesionales en Salud de Precisión del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha recordado que ya son diez las redes de expertos con las que cuenta la Sanidad de Castilla-La Mancha, aportando conocimientos técnicos y mejoras al sistema regional de salud.

Estas redes son Urgencias y Emergencias, Educación para la Salud y Escuelas de Cuidados, Cuidados Paliativos, Imagen Médica, Seguridad del Paciente, Salud Mental, Oncohematología Pediátrica, Radiofísica y Protección Radiológica, Salud de Precisión y la Red de Innovación en Investigación.

La doctora Isabel López San Román coordina esta estructura de carácter regional encargada del diseño, elaboración e implementación de las políticas públicas en este ámbito "que permitan incorporar de forma natural la salud y medicina de precisión, corresponsabilizando a la población en su salud y a los profesionales en la sostenibilidad del sistema, en un marco de excelencia, equidad, integridad, empatía e innovación sostenible".

Se trata, en definitiva, de transformar la sanidad en salud y la Consejería de Sanidad "tiene la responsabilidad de implementar un modelo de la Medicina de Precisión transversalmente, a lo largo de todo el sistema, ampliando el alcance a la Salud de Precisión, concepto complementario, pero mucho más amplio, que constituye la verdadera palanca para la consecución de una sociedad más sana en el marco de un sistema sanitario más sostenible", ha asegurado el consejero del área.

Para conseguir este objetivo, la Red de Expertos y Profesionales en Salud de Precisión del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha tiene entre sus funciones impulsar el alineamiento estratégico y la coordinación efectiva entre todos los órganos y agentes con competencias en los procesos de Salud de Precisión a nivel regional e involucrarlos en una implementación a lo largo de todos los procesos, de forma eficaz y coherente.

Asimismo, realizará el seguimiento del desarrollo de sistemas de información interoperables y homogéneos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, aprobados por la Comisión de Salud Digital, para la implantación de la actualización de la cartera común de servicios y del correspondiente catálogo, así como para la explotación descriptiva y predictiva por parte de las autoridades sanitarias de la información generada en el ámbito de los nuevos servicios.

Por otra parte, se encargará de impulsar la creación y consolidación de la Comisión autonómica de genética para diseño de la implementación gradual de las medidas acordadas en el seno de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación (CPAF) y de la Comisión Permanente de Farmacia del Catálogo de Pruebas Genéticas y Genómicas en el marco de la Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Otra de sus funciones es garantizar el acceso equitativo de los pacientes a las nuevas tecnologías, técnicas y tratamientos en el diseño e implantación de los procesos de medicina predictiva, preventiva diagnóstica y terapéutica en Castilla-La Mancha, mediante validación y aprobación de los mismos, ordenando la inclusión de biomarcadores de cualquier tipo que condicionen segmentación de la población e intervención sanitaria dirigida, así como organización del flujo asistencial entre las Unidades de Referencia si las hubiera.

De otro lado, definir e implantar estándares comunes aprobados por la Comisión de Salud Digital para facilitar la compartición y el análisis de datos genómicos, así como su integración en el Espacio de Datos de Salud, colaborando en el despliegue de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud en Castilla-La Mancha, de manera especial en lo relativo al objetivo específico de adecuar la evolución del sistema sanitario a las exigencias de la sociedad actual, aplicando políticas de innovación orientadas a la medicina 5P (Poblacional, Preventiva, Predictiva, Personalizada y Participativa).

La Red trabaja también para promover la mejora en la detección, investigación y control de alertas y nuevas amenazas de Salud Pública, así como para identificar y promover la incorporación de todos los perfiles profesionales necesarios para la implementación de la Salud de Precisión en Castilla-La Mancha.

Isabel López San Román ha explicado que "Castilla-La Mancha ha dado pasos clave en el campo de la Medicina Personalizada de Precisión, destacando por los avances logrados en la capacitación de los profesionales sanitarios de la región para la implementación de esta manera de hacer medicina".

Tal y como señala la coordinadora de la Red de Expertos y Profesionales para el desarrollo de la Estrategia de Salud de Precisión en Castilla-La Mancha, "Castilla-La Mancha está desarrollando un sistema para la integración de la información genómica, con la información de historia clínica de Atención Primaria y hospitales, red de imagen médica e información de farmacia, garantizando el acceso a los datos desde cualquier hospital de la región".

Para poder llevar todo esto a cabo, Castilla-La Mancha está desarrollando un 'Data Lake' comunitario que haga realidad la posibilidad de estratificación poblacional, que confluirá en un 'Data Lake' nacional, que permita el análisis de datos poblacionales y la toma de decisiones en política sanitaria eficientes y sostenibles para el sistema sanitario público.