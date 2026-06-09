Grupo Dulcinea reivindica sus acciones para el progreso de su comarca respetando la biodiversidad de la Mancha Húmeda

El presidente del GDR Dulcinea, Jaime Santos. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Acción Local Dulcinea, compuesto por una quincena de ayuntamientos del sureste de la provincia de Toledo y 18 agentes sociales, ha reivindicado sus actuaciones para proteger la biodiversidad "muy rica" de la Mancha Húmeda y ha reconocido el "esfuerzo" de personas y empresas de la zona por ofrecer sus productos respetándola.

El presidente del Grupo y alcalde de La Villa de Don Fadrique, Jaime Santos, ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, que este es un proyecto "muy importante", que "viene de atrás" y que ha dado sus frutos.

"Lo que queremos es reconocer el esfuerzo de todas aquellas personas, todas aquellas empresas que ofrecen sus productos pero siempre respetando esa biodiversidad que tenemos, que es muy rica y que no siempre hemos sabido valorarla", ha mantenido.

Un proyecto que se ha llevado a cabo a través de distintas iniciativas para promocionar la economía circular y los productos de cercanía "que evitan grandes desplazamientos, con la bajada del consumo de energía que eso supone".

Asimismo, Dulcinea también se ha focalizado en promocionar la "unión entre lo tradicional y la modernidad" en sus empresas tradicionales, vinculadas "casi siempre" a la agricultura y la ganadería, ofreciendo así un producto "que garantice que responde a todos los cánones de defensa de la biodiversidad y del medio ambiente" en la comarca.

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PROYECTOS PARA AYUNTAMIENTOS Y EMPRESAS

Santos ha sostenido que una de las funciones principales del Grupo es distribuir y gestionar los fondos de ayuda que vienen de las instancias europeas convirtiéndose en una entidad "muy cercana" al ciudadano y la empresa de la comarca. "Aquí todo el mundo nos conoce", ha expuesto.

Así, ha enfatizado que cuentan con unos equipos técnicos "muy buenos" que permiten recoger las solicitudes y simplificar todo el trámite administrativo.

Dulcinea destina gran parte de sus ayudas al sector privado, principalmente a "jóvenes que empiezan su andadura empresarial" pero sin olvidar a otras empresas ya asentadas pero que quieren modernizar sus instalaciones y también a los ayuntamientos que componen esta entidad.

Por una parte, los ayuntamientos presentan proyectos que suelen estar encaminados a materias como el ocio, el deporte o la eficiencia energética.

Sin embargo, sostiene Jaime Santos, la línea "más importante" es la de la ayuda privada, ofreciendo a jóvenes que comienzan su andadura empresarial una ayuda económica "en esos momentos tan difíciles, cuando mejor viene".

Todo ello sin olvidar a las empresas ya asentadas en el territorio y que pretenden modernizar sus estructuras o ampliar negocio y "necesitan ese pequeño empujón económico que se puede dar desde el Grupo Dulcinea con los fondos europeos".

LA IMPORTANCIA DE LOS FONDOS EUROPEOS

Santos ha aprovechado la ocasión para reivindicar la importancia que tienen los fondos europeos para grupos como Dulcinea, que han servido para dar un impulso capital a todas sus actividades.

"Los ayuntamientos somos beneficiarios de los fondos europeos y la verdad es que yo, como alcalde de La Villa de Don Fadrique, estoy muy agradecido al Grupo Dulcinea porque en momentos más difíciles, en los que las administraciones públicas no disponíamos de tantos fondos, fue una gran ayuda para poder mantener las inversiones en nuestros municipios", ha explicado.

Así, ha recordado que los grupos de desarrollo rural de la región viajaron hasta Bruselas para reivindicar que se mantengan los fondos europeos y los propios grupos porque tienen una "importancia fundamental en sus comarcas".

"Somos una entidad que estamos en la comarca, todo el mundo nos conoce, creo que somos el primer punto de apoyo para el emprendimiento comarcal y gracias a los grandes técnicos que tenemos conseguimos una cosa muy importante hoy en día que es absorber gran parte de la burocracia que tienen las ayudas europeas", ha comentado.

Es por ello que, ha afirmado, consiguen facilitar "mucho" el trabajo a las empresas y emprendedores que están pidiendo estos fondos e incluso a los propios ayuntamientos.

"En Europa deben plantearse que somos una fuente de riqueza, también una fuente de desarrollo rural y de asentamiento en estas zonas rurales. Creo que somos un instrumento necesario para que nuestros pueblos, nuestras zonas rurales, dejen de perder población y consigan asentar población para que muchas de las tradiciones y la cultura de nuestro país no desaparezca", ha señalado.

El Grupo de Acción Local Dulcinea está compuesto por los municipios toledanos de Cabezamesada, Camuñas, Corral de Almaguer, El Romeral, El Toboso, La Puebla de Almoradiel, Miguel Esteban, Quero, Quintanar de la Orden, Tembleque, Turleque, Villacañas, Villafranca de los Caballeros, La Villa de Don Fadrique y Villanueva de Alcardete.

También componen el Grupo los agentes sociales Fademur, Asociación de Mujeres Emprendedoras de Miguel Esteban, UPA, Asaja, CCOO, Asociación de Mujeres del Mundo Rural, Cooperativas agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Fedeto Hostelería, Fedeto Comercio, Fedeto Vitivinícolas, Amivi, Asociación de Personas con Discapacidad 'Un lugar de La Mancha', Asociación de Turismo 'Mancheando 4.0', Asociación Socioeducativa 'Un paso adelante', Asociación Educativa-Juvenil 'La Brújula Dorada', Asociación de Fabricantes de Pan, DOP Azafrán de La Mancha y Asociación 'Ruta de Ensueño'.