Un grupo de empresas de aceite de oliva de C-LM buscan consolidarse en el mercado japonés

Publicado 19/05/2019 12:33:57 CET

TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX), ha apoyado estos días la visita de empresa del sector del aceite de oliva en la feria monográfica en Osaka, Japón, 'Olive Oil Kansai 2019' en el centro de convenciones de la ciudad, Intex.

Esta feria celebra en 2019 su cuarta edición y ya es un evento de referencia en un mercado como el japonés, que supone el cuarto mercado con más de consumidores de aceite de oliva. Es una feria organizada por el Osaka International Business Promotion Center y cuenta con la cooperación oficial de 'Nihon Shokuryo Shimbun' (The Japan Food Journal Co., Ltd) y 'Joota-Japan Olive Oil Taster Association'.

Las empresas tienen una representación de sus muestras en el stand informativo que Castilla-La Mancha ha habilitado en la feria. Un espacio para promocionar los aceites regionales como aceites españoles de primera calidad elaborados con los más estrictos controles de calidad, ha informado la Junta en nota de prensa.

Japón es uno de los grandes mercados del mundo ya que cuenta con más de 127 millones de habitantes con una alta capacidad adquisitiva. Es la tercera economía mundial por tamaño de PIB y segundo destino asiático para las exportaciones españolas. Además es un mercado con altas exigencias de calidad en los productos de todos los sectores, sobre todo agroalimentarios. Los productos españoles siguen siendo competitivos y cuentan con una reputación favorable.

España lideró el mercado japonés de aceite de oliva por tercer año consecutivo, superando las importaciones italianas. Como ha informado el ICEX en un reciente estudio, España e Italia se reparten el 92 por ciento de la cuota del aceite exportado al país nipón, siendo España quien lidera la cuota de mercado desde el año 2015.

Para las exportaciones de España, el aceite de oliva virgen enviado a Japón ha permitido que este país ocupe el puesto número 6 entre los 20 destinos donde más se vende este producto. Si ese ranking se compara con el de Castilla-La Mancha, destaca el "sorprendente" puesto número 3 que ocupa Japón en las exportaciones a los 20 países donde más compran nuestro aceite de oliva virgen. Esta acción es susceptible de ser financiada por fondos Feder.