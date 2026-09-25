Un grupo de vecinos de Casas del Rey lleva sus quejas por el abandono del barrio a las puertas del pleno de Guadalajara

Un grupo de vecinos de Casas del Rey lleva sus quejas de abandono del barrio a las puertas del Pleno de Guadalajara - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos de los barrios de Casas del Rey y sindicatos de Guadalajara han vuelto a denunciar este viernes, en este caso ante el salón de Plenos, el deterioro que, según aseguran, sufren desde hace años sus calles y espacios interiores y ha reclamado al Ayuntamiento actuaciones urgentes en materia de limpieza, accesibilidad, pavimentación, alcantarillado y mantenimiento de las zonas comunes.

Una pequeña representación de alrededor de ocho residentes se ha desplazado hasta el Centro Social Los Valles, donde hoy se celebraba un pleno municipal, para mostrar su queja. Los vecinos habían solicitado intervenir durante la sesión, pero, según han explicado, su petición no fue admitida por "una cuestión de forma".

Ante esta situación, han trasladado sus reivindicaciones a las puertas del salón de Plenos y posteriormente han accedido al mismo para mostrar imágenes del estado de algunas zonas de sus barrios. La exhibición de las imágenes apenas se ha prolongado unos minutos, ya que la alcaldesa, Ana Guarinos, les ha instado a retirarlas al considerar que el reglamento del Pleno no permitía esa actuación.

Margarita Casas, una de las vecinas que ha ejercido de portavoz, ha defendido que los barrios "están actualmente abandonados" y ha reclamado que el Ayuntamiento atienda primero las necesidades de mantenimiento existentes antes de acometer nuevas actuaciones de gran envergadura.

Entre las deficiencias que han enumerado figuran baldosas levantadas o rotas, desniveles, falta de pasamanos y barandillas, problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, deterioro de pistas deportivas y de zonas de juego, así como agujeros en jardines que, según han advertido, pueden afectar a los árboles.

También han puesto el foco en el estado del alcantarillado y los desagües, que relacionan con la presencia de ratas y cucarachas, y han reclamado una limpieza más frecuente de los pasadizos y espacios interiores. "La limpieza es nula", ha asegurado una de las residentes, que ha lamentado además la desaparición del servicio de limpieza que, según ha explicado, realizaba anteriormente un trabajador con carrito.

La accesibilidad y la seguridad han sido otras de las cuestiones señaladas. Los vecinos han pedido mejoras en los accesos para personas con movilidad reducida. Durante sus declaraciones, los residentes han vinculado estas carencias con la falta de una reforma integral de los barrios desde los años 90. Según sus datos, las zonas afectadas comprenden alrededor de 800 viviendas entre Casas del Rey y Sindicatos.

Las reivindicaciones vecinales se han extendido también al proyecto previsto en el entorno de la calle Cardenal González de Mendoza y la plaza de la Antigua, cuestionando el mismo por considerar que primero toca arreglar la ciudad.