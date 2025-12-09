Guadalajara abre la gran exposición del centenario de Pablo Iglesias, retrato del tiempo histórico en el que emergió

GUADALAJARA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Provincial de Guadalajara acoge desde este martes hasta mediados de febrero del próximo año la exposición 'Como el cristal. Una vida transparente', una muestra conmemorativa del centenario de la muerte de Pablo Iglesias, que reúne cerca de un centenar de piezas, alguna de ellas nunca antes expuestas.

La presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, María Luisa Carcedo; el comisario de la exposición, Enrique Lorente; y el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, entre otros, han participado en el acto de apertura.

La exposición, organizada por la Fundación Pablo Iglesias y el PSOE de Guadalajara, está diseñada "en clave muy Guadalajara" teniendo en cuenta el "vínculo histórico excepcional" entre Pablo Iglesias y la capital alcarreña, al ser la agrupación socialista de esta capital la segunda en fundarse en España, en 1880, apenas un año después de la de Madrid y también impulsada por un núcleo de tipógrafos, según ha explicado el comisario de la muestra.

UNA MUESTRA ESTRUCTURADA EN CUATRO BLOQUES

La muestra se organiza en cuatro grandes ámbitos que recorren el origen del movimiento obrero en España --con especial foco en Guadalajara--, el contexto internacional del socialismo, la fundación de la UGT y el PSOE, y finalmente la figura de Pablo Iglesias.

Entre las piezas más singulares figura el molde de escayola de uno de los obreros que formaban parte del monumento erigido en la Segunda República en honor a Iglesias, y que se expone por segunda vez tras ser "salvado de chiripa", según recordó Lorente.

También se exhiben objetos personales del fundador del PSOE, como sus gafas, su bastón o su tijera de tipógrafo; documentos procedentes de instituciones de todo el país; imágenes del hospicio madrileño donde vivió en su infancia; y la emblemática fotografía de su multitudinario entierro, celebrado el 13 de diciembre de 1925, un domingo, "para que los trabajadores pudieran acudir en su día de descanso".

Además de su contenido histórico, la exposición se distingue por su cuidado montaje y su calidad artística, con obras y documentos prestados por museos e instituciones como los museos de Bellas Artes de Bilbao y Álava, el Museo de Historia de Madrid, el Senado o el Museo de Historia de Cataluña.

"Es una exposición pensada para conocer no solo al personaje, sino el tiempo histórico en el que emerge, las duras condiciones sociales y el nacimiento del movimiento obrero", ha subrayado Lorente.

De su lado, la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, María Luisa Carcedo, ha defendido que el centenario de la muerte del dirigente socialista es "una oportunidad para redescubrir a una figura decisiva para entender la España de finales del XIX y comienzos del XX".

Carcedo ha destacado, además, que Iglesias "no fue solo fundador del PSOE y de la UGT, sino un líder con un proyecto político integral basado en la emancipación de la clase trabajadora y en la aspiración de una sociedad justa".

La presidenta de la Fundación también ha puesto el acento en la dimensión feminista del dirigente socialista: "Fue un defensor del voto femenino y de los derechos laborales y civiles de las mujeres en un tiempo en el que no era fácil serlo".

Mientras, el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha resaltado que Guadalajara acoge la única sede de esta exposición "por justicia histórica".

"La agrupación de Guadalajara fue probablemente la primera fundada fuera de Madrid. Existía un vínculo directo entre los tipógrafos de ambas ciudades y un movimiento obrero muy vivo en la provincia", ha recordado.

También ha subrayado que la muestra tiene un carácter "desprovisto de partidismo" y está concebida para "comprender la historia del movimiento obrero y las grandes transformaciones sociales de aquel tiempo".

En su opinión, su valor radica no solo en su rigor histórico, sino en que "puede inspirar a las generaciones actuales en la construcción de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria".

La exposición podrá visitarse en el Museo Provincial, en el Palacio del Infantado, hasta mediados de febrero, con entrada gratuita.