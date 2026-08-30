Guadalajara abrirá del 4 al 6 de septiembre, los torreones del Alamín y Álvar Fáñez con actividades inmersivas

Actividad en los torreones medievales. - IVAN SERRANO/AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Del jueves 4 al domingo 6 de septiembre, los torreones del Alamín y de Álvar Fáñez de Guadalajara abrirán sus puertas al público con 'Bajo la Sombra del Torreón', una jornada de puertas abiertas que presenta la nueva musealización de ambos espacios y que invita a vecinos y visitantes a descubrir, de forma inmersiva, la historia y las leyendas que han marcado estos enclaves.

Durante los tres días, ambos torreones podrán visitarse en horario de mañana y tarde, de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, si bien el domingo la apertura se limitará al turno de mañana, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Las visitas guiadas, gratuitas mediante inscripción previa en la página web turismo.guadalajara.es, tendrán lugar el viernes 4 de septiembre a las 17.00 horas; el sábado 5, a las 10.30 y a las 17.00 horas; y el domingo 6, a las 10.30 horas.

El programa de actividades, con inscripción gratuita el mismo día del evento, se repetirá también a lo largo del fin de semana.

En el Torreón del Alamín, la propuesta infantil '¡Conviértete en caballero por un día!', dirigida a niños y niñas de entre 4 y 8 años acompañados de sus familias, se desarrollará el viernes a las 18.00 horas, el sábado a las 12.00 y a las 18.00 horas, y el domingo a las 12.00 horas.

Con los mismos horarios, el Torreón de Álvar Fáñez acogerá las demostraciones y prácticas de tiro con arco medieval dirigidas por especialistas, abiertas a todas las edades.

El fin de semana llegará a su punto culminante el domingo 6 de septiembre, cuando el Torreón de Alvar Fáñez acoja, a las 13.15 horas, un concierto de inspiración medieval y celta a cargo de la Orquesta y Coro de la Ciudad de Guadalajara, con acceso libre hasta completar aforo, que pondrá el broche musical a esta primera gran apertura de los torreones a la ciudadanía.

El concejal de Turismo, Víctor Morejón, ha destacado que esta apertura "supone un paso decisivo en la puesta en valor de dos de los monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad".

"Los torreones del Alamín y de Alvar Fáñez son piezas fundamentales para entender el pasado medieval de Guadalajara, y con esta nueva musealización queremos que dejen de ser un simple recuerdo en piedra para convertirse en una experiencia viva, capaz de emocionar y de contar nuestra historia a vecinos y visitantes de todas las edades", ha señalado.

Morejón ha subrayado además el carácter familiar y participativo de la propuesta. "Hemos querido diseñar un programa en el que quepan todos los públicos, desde las familias con niños pequeños hasta los amantes de la historia y la música.

Actividades como el tiro con arco medieval o la experiencia de convertirse en caballero por un día acercan nuestro patrimonio de una manera cercana y divertida, y son la mejor forma de que Guadalajara siga reforzando su identidad como ciudad con un legado histórico único en Castilla- La Mancha".