Guadalajara acogerá el 10 de octubre un amistoso entre la Selección Española Sub-21 de fútbol y Noruega

GUADALAJARA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha acogido este viernes, en la Sala de Juntas, la presentación oficial del partido amistoso internacional entre la Selección Española Sub-21 y Noruega, que se celebrará el próximo 10 de octubre en el estadio Pedro Escartín.

El acto ha contado con la presencia de destacadas autoridades del mundo del fútbol, entre ellas el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Sergio Merchán, el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla- La Mancha, Pablo Burillo, el seleccionador nacional Sub-21, David Gordo, el director general de la RFEF, Manuel Lalinde, el presidente del Deportivo Guadalajara, Carlos Ávila, el concejal de Deportes, Armengol Engonga, y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien ha abierto el acto con una intervención institucional, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Guarinos ha subrayado que "Guadalajara siempre tiene abiertas sus puertas al deporte", destacando el carácter internacional del evento y el orgullo que supone recibir a la Sub-21, una selección que representa el futuro del fútbol español. "Vamos a ver en directo a la Rojilla, pero también nos acompañan hoy dos grandes triunfos de la Roja: la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones 2023", ha señalado.

Durante el acto la alcaldesa ha anunciado que estas dos copas, junto con la Copa del Mundo ganada por España en 2010 en Sudáfrica se expondrá la próxima semana en la caseta del Palacio Multiusos, con acceso gratuito, para disfrute de todos los guadalajareños. La alcaldesa además ha puesto en valor la apuesta de Guadalajara por el deporte en todas sus dimensiones.

"Desde los grandes eventos hasta el deporte escolar, el apoyo a nuestros clubes y, muy especialmente, el deporte inclusivo y el deporte femenino, que cada vez tiene más presencia y reconocimiento en nuestra ciudad".

Ha cerrado su intervención agradeciendo a la Real Federación Española de Fútbol, a la Federación de Castilla-La Mancha, al seleccionador nacional Sub-21 y al concejal de Deportes, Armengol Engonga, "por hacer posible que Guadalajara sea sede de este gran evento deportivo".

Asimismo, ha animado a toda la ciudadanía a llenar las gradas del estadio Pedro Escartín el próximo 10 de octubre, convencida de que se vivirá "una auténtica fiesta del fútbol con los que, sin duda, están llamados a ser los futuros campeones de Europa".

Tras la proyección de un vídeo promocional del partido, han intervenido Pablo Burillo y David Gordo, quienes han destacado la relevancia del encuentro en el calendario de la Sub-21 y el potencial de los jóvenes jugadores que conforman la plantilla.

Así, el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, ha destacado que "Guadalajara es una ciudad que siempre responde, y estamos convencidos de que el Pedro Escartín se llenará para apoyar a nuestra Sub-21".

El seleccionador nacional Sub-21, David Gordo, ha valorado el momento del equipo. "Estamos en el inicio de una nueva etapa, con muchas caras nuevas y una mochila cargada de ilusión. Este partido nos permitirá seguir creciendo como grupo".

El acto ha finalizado con la entrega de una camiseta oficial de la Selección Española a la alcaldesa por parte de la RFEF, y con una foto de grupo en el vestíbulo del Ayuntamiento, junto al perfil gráfico oficial del partido.