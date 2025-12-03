Guadalajara analiza los valores compartidos entre deporte y empresa en un desayuno profesional

Jornada 'Liderazgo y trabajo en equipo en el deporte y la empresa' en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Guadalajara Conference Center de Guadalajara ha sido escenario de un desayuno deportivo-empresarial organizado por la Asociación Provincial de Empresarios del Deporte (Apedegu) en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara.

La cita, titulada 'Liderazgo y trabajo en equipo en el deporte y la empresa', reunió a empresarios, deportistas y estudiantes para reflexionar sobre los valores que comparten ambos ámbitos.

La deportista olímpica y empresaria Gemma Mengual, invitada principal, ha centrado su intervención en el paralelismo entre su carrera en la natación sincronizada y su trayectoria empresarial.

Una intervención en la que ha explicado cómo valores como la disciplina, la autocrítica, la pasión y la resiliencia han guiado tanto su vida deportiva como la gestión de sus propios proyectos.

"Lo que aprendí en el deporte es exactamente lo que aplico en la empresa: marcar objetivos, arriesgar, reinventarse y levantarse ante los errores", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Apedegu, Esteban Ramos, ha destacado la oportunidad que supone acercar la experiencia del deporte de élite a la ciudadanía.

"El deporte es pasión, sacrificio y esfuerzo", ha afirmado, subrayando su utilidad como herramienta formativa también para los jóvenes presentes.

De su lado, la alcaldesa, Ana Guarinos, ha remarcado la coincidencia de principios entre la práctica deportiva y la gestión empresarial: trabajo en equipo, fijación de objetivos, liderazgo y capacidad de superación.

"Los retos, la constancia y la resiliencia son igual de necesarios en una empresa que en una disciplina deportiva", ha dicho, defendiendo la importancia de estas jornadas para inspirar a los estudiantes.

Una jornada en la que se ha reafirmado que la ética deportiva -basada en el esfuerzo, el compromiso y el trabajo conjunto- constituye un modelo aplicable al ámbito empresarial y a la vida diaria, especialmente para quienes inician su desarrollo personal y profesional.

Un acto en el que también ha estado la presidenta de CEOE en Guadalajara, María Soledad García.