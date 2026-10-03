Guadalajara camina por una ciudad sin barreras en la II Marcha Solidaria por la Discapacidad - AYTO GUADALAJARA

GUADALAJARA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara ha celebrado este sábado, 3 de octubre, la II Marcha Solidaria por la Discapacidad, organizada por Cocemfe Guadalajara, que ha reunido a un centenar de personas en una jornada de solidaridad, sensibilización y convivencia.

El recorrido ha comenzado a las 11.00 horas en el inicio del paseo Doctor Fernández Iparraguirre, junto a la rotonda de la Constitución, y ha finalizado en el parque de la Concordia, punto de encuentro de una programación desarrollada hasta las 18.00 horas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La cuarta teniente de alcalde, Isabel Nogueroles, y la concejala de Bienestar Social y Mayores, Eva Henche, han acompañado la marcha, trasladando el respaldo del Ayuntamiento a las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que trabajan para favorecer su plena participación en la sociedad.

Nogueroles ha destacado el compromiso municipal. "El Ayuntamiento de Guadalajara tiene que estar cerca de quienes necesitan apoyo y de las asociaciones que trabajan cada día para ofrecérselo. Esta marcha nos invita a avanzar juntos hacia una ciudad más accesible, donde todas las personas puedan participar y desarrollar su vida con autonomía y oportunidades".

Por su parte, Eva Henche ha puesto el acento en las personas y sus familias. "Detrás de cada necesidad hay una persona, una familia y una historia que merece ser escuchada. Queremos que sepan que cuentan con su Ayuntamiento. Acompañarlos, atender sus dificultades y apoyar a las entidades que están a su lado forma parte de nuestro trabajo diario".

Cocemfe Guadalajara es la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Trabaja para defender los derechos de las personas con discapacidad y favorecer su plena inclusión en la sociedad, coordinando los esfuerzos del tejido asociativo de la provincia.

Su labor comprende la información y orientación, la promoción de la accesibilidad, el apoyo a la integración laboral, el transporte adaptado y las iniciativas de ocio y sensibilización. Estos servicios contribuyen a facilitar la autonomía y la participación de las personas con discapacidad y a acompañar a sus familias.

Con su presencia en esta marcha, el Ayuntamiento de Guadalajara ha reafirmado su apoyo a Cocemfe y a las asociaciones sociales, así como su compromiso de estar cerca de quienes más lo necesitan y trabajar por una ciudad que ofrezca oportunidades a todos sus vecinos.