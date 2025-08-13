Guadalajara cierra parques, piscina de verano y zoo ante el riesgo de tormentas y rachas muy fuertes de viento

Archivo - Guadalajara decreta el cierre de sus parques este miércoles por motivos de seguridad ante la alerta de viento - AYUNTAMIENTO - Archivo

GUADALAJARA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ante el aviso amarillo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de riesgo de tormentas en Guadalajara, con probable granizo y rachas muy fuertes de viento, desde las 14.00 a las 21.59, el Ayuntamiento de Guadalajara ha procedido a cerrar parques y jardines, así como las instalaciones municipales de la piscina de San Roque y el zoo, como medida preventiva ante posibles caídas de ramas.

Además de estas medidas preventivas, como precaución ante vientos de gran intensidad cabe recordar que conviene cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos, así como retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente, según ha informado el Consistorio alcarreño en nota de prensa.

El Ayuntamiento ha recomendado a la población que si se encuentra en la calle se aleje de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado.

"En todo caso rogamos precaución y mantenerse informado de la evolución de las condiciones meteorológicas y otras posibles indicaciones, comunicando cualquier incidencia a la Policía Local y las emergencias al 112, haciendo un uso responsable de los canales de emergencia", han apuntado desde el Ayuntamiento.