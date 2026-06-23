Guadalajara culmina las obras y prepara la apertura de la Casa Museo y la Casa del Cuento

Presentación de la Casa Museo Carlos Santiesteban y Casa del Cuento. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha visitado este martes las obras ya finalizadas de la futura Casa Museo Carlos Santiesteban y la Casa del Cuento, un proyecto cultural y turístico que ha permitido recuperar la vivienda y taller del pintor guadalajareño para convertirlo en un nuevo espacio museístico y de dinamización del casco histórico de la ciudad.

Acompañada por los concejales de Infraestructuras, Santiago López Pomeda; Turismo, Víctor Morejón, y Cultura, Javier Toquero, la regidora ha recorrido las instalaciones de la calle Teniente Figueroa, donde ha destacado que la actuación supone "cumplir un compromiso histórico" con el legado del artista y con su familia, al tiempo que permite dotar a Guadalajara de un nuevo recurso cultural de referencia.

"Hoy podemos decir que hemos terminado el continente y ahora toca llenar de contenido este espacio", ha señalado Guarinos, quien ha incidido en que la actuación permite saldar una "deuda pendiente" con Carlos Santiesteban, Hijo Predilecto de Guadalajara, fallecido en 2013 y cuya voluntad era que su vivienda y estudio se transformaran en un espacio abierto a la ciudadanía.

La intervención, financiada mayoritariamente con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, ha supuesto una inversión superior a los 2,3 millones de euros, de los que cerca de 1,9 millones proceden de financiación europea.

Según ha subrayado el equipo de Gobierno, las obras han concluido antes del plazo límite fijado para el 30 de junio, cumpliendo además los exigentes requisitos administrativos y técnicos vinculados a estos fondos.

El proyecto se ha desarrollado sobre una superficie de unos 1.044 metros cuadrados y ha permitido transformar un inmueble deteriorado en un complejo plenamente accesible y energéticamente eficiente.

Entre las actuaciones realizadas figuran la instalación de un ascensor que comunica todas las plantas, aseos adaptados y sistemas de sostenibilidad como placas fotovoltaicas, lo que ha permitido mejorar la calificación energética del edificio desde una categoría E hasta una A.

Durante los trabajos también se han conservado diversos elementos originales de la vivienda del pintor, como vidrieras históricas, parte de la fachada y una recreación del suelo.

Asimismo, apareció una antigua galería que ha sido catalogada por su valor patrimonial.

El complejo se divide en dos espacios diferenciados. Por un lado, lo que Morejón ha denominado 'Casa Rosa', la vivienda original del pintor, que albergará el museo dedicado a Carlos Santiesteban, con alguna alusión también a su padre, Carlos Santiesteban Bals.

En ella se expondrán obras, reconocimientos, documentación personal y mobiliario original, cuya restauración y catalogación continúa actualmente.

Para la recreación de los ambientes originales se está utilizando un inventario elaborado a partir de más de 260 fotografías tomadas antes del vaciado de la vivienda.

Por otro lado, estaría lo que el concejal de Turismo ha bautizado como la 'Casa Blanca', el espacio colindante a la vivienda de Santiesteban que el Ayuntamiento adquirió y que acogerá la futura Casa del Cuento, concebida como un espacio permanente para la narración oral y llamada a complementar la proyección internacional que Guadalajara ha alcanzado gracias al Maratón de los Cuentos.

En este caso, el Ayuntamiento trabaja todavía en la definición del modelo de gestión y en la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que permita avanzar hacia el objetivo de convertirla en una futura Casa Regional del Cuento.

La alcaldesa ha enmarcado además esta actuación dentro de la estrategia municipal de recuperación del casco histórico, junto a otros proyectos impulsados en los últimos años, y ha defendido que la nueva infraestructura contribuirá a reforzar la oferta turística y cultural de la ciudad.

Con la obra civil concluida, los próximos pasos se centrarán en la musealización del legado de Santiesteban, el traslado de las piezas artísticas y la contratación de los servicios necesarios para la apertura al público.

El objetivo municipal es que el espacio pueda integrarse en los circuitos turísticos habituales de Guadalajara.