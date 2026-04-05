Guadalajara culmina su Semana Santa con una Procesión de Resurrección ante cientos de fieles y cofrades

Procesión del Domingo de Resurreción de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara ha culminado este domingo, 5 de abril, su Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, con la celebración de la Procesión del Domingo de Resurrección.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, acompañada por miembros de la Corporación Municipal, han participado en esta procesión que marca el final de la Pasión alcarreña y que cada año congrega a cientos de fieles, cofrades y visitantes, según ha informado el Consistorio guadalajareño en nota de prensa.

La comitiva partía a las 11.45 horas desde la iglesia de San Ginés y ha recorrido las calles del casco histórico hasta llegar a la Concatedral de Santa María, donde se ha celebrado la Eucaristía de Pascua de Resurrección, oficiada por Agustín Bujeda, vicario general de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

Cuando la imagen del Cristo Resucitado salía a la calle, todas las campanas del casco histórico repicaban al unísono, llenando Guadalajara de un sonido festivo y envolvente que se elevó por encima de los tejados. En torno a la comitiva, una representación de hermanos de las siete cofradías de la ciudad acompañaba el recorrido con solemnidad y emoción, aportando color, tradición y una presencia simbólica que ha subrayado "la unidad y la fuerza de la Semana Santa alcarreña".

Uno de los momentos más esperados de la jornada ha tenido lugar en la plaza de Santa María, donde se ha escenificado el Encuentro entre Cristo Resucitado y la Virgen de los Dolores. Esta representación, cargada de simbolismo, expresa el paso del dolor a la alegría tras la resurrección y se ha convertido en uno de los instantes más concurridos y emotivos.

El recorrido de la procesión ha transitado por la plaza de Santo Domingo, la calle Mayor, la plaza del Jardinillo, Juan Bautista Topete, plaza Moreno y las calles Vizcondesa de Jorbalán, Pedro Pascual y Doctor Ramón y Cajal hasta la llegada a la Concatedral.

El acompañamiento musical ha estado a cargo de la Banda Provincial de Música de Guadalajara, que ha aportado solemnidad y emoción durante todo el trayecto con diversas paradas para el rezo del Via Lucis, ejercicio devocional que recuerda las apariciones de Cristo tras su Resurrección.

Este año todas las procesiones previstas a lo largo de la Semana Santa han podido celebrarse con total normalidad gracias al buen tiempo, lo que ha permitido un desarrollo completo de los actos y una "notable" afluencia de público en todas las celebraciones.