Guadalajara defiende que la ausencia de ayudas a centros privados de educación infantil en 2025 es por motivos legales

El concejal de Infancia de Guadalajara, Roberto Narro. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infancia del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha expuesto este viernes que la no convocatoria de las ayudas municipales a los centros privados de educación infantil durante 2025 se debió exclusivamente a motivos legales detectados en el procedimiento, que impedían su tramitación en los términos previstos.

De esta forma, el edil ha salido a responder al malestar manifestdo por la Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara, asegurando que "el Gobierno municipal ha actuado con rigor para garantizar la legalidad y la seguridad jurídica, evitando riesgos que pudieran comprometer tanto a los beneficiarios como a la institución", según ha trasladado el Consistorio de la capital alcarreña en nota de prensa.

Por este motivo durante 2025, el Ayuntamiento incrementó las ayudas directas a las familias para el pago de guarderías, pasando de 50.000 a 70.000 euros, con el objetivo de facilitar la conciliación y garantizar el acceso a la educación infantil.

"El Ayuntamiento ha propuesto una mayor cuantía en las ayudas para llegar a más familias y tratar de atender todas las solicitudes, porque ayudar a las familias a conciliar llevando a sus hijos a las escuelas infantiles privadas significa también garantizar que estos centros puedan ocupar todas sus plazas y mantener sus plantillas y proyectos educativos", señala el concejal.

"Y este esfuerzo se suma a la colaboración reforzada con entidades como Impulsa, CEOE y CEI, que seguirá creciendo en 2026 para que las políticas de apoyo tengan un impacto real en empresas, autónomos y familias", ha añadido Narro.

El Ayuntamiento ha trasladado qeu reconoce la importancia del sector de la educación infantil privada y reitera su disposición a mantener un diálogo constructivo con la Asociación de este sector empresarial y con todos los agentes implicados, buscando soluciones que garanticen la calidad educativa, la estabilidad de los proyectos empresariales y el bienestar de las familias.

"Este Ayuntamiento trabaja para garantizar la estabilidad económica, el mantenimiento de los servicios públicos y el pago puntual a los autónomos y empresas que colaboran con la ciudad, gracias a una gestión responsable.

Esta estabilidad permite seguir impulsando líneas de apoyo a empresas y autónomos, con una previsión de 200.000 euros en el presupuesto de 2026, a los que podrán acogerse todos los sectores, incluidos los centros privados de educación infantil, en igualdad de condiciones", ha concluido el concejal.

Por último, el concejal de Infancia ha recordado que la ayuda específica a los centros privados de educación infantil era la única subvención residual que se mantenía de las creadas tras la pandemia, y que ahora, el Ayuntamiento apuesta por un modelo más equitativo que beneficie a todo el tejido empresarial, contribuyendo de este modo al desarrollo económico y social global de Guadalajara.