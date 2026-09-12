Guadalajara enciende sus Ferias y Fiestas entre miles de vecinos y reparte 3.500 pañuelos morados - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, acompañada por todo el equipo de Gobierno municipal, del pregonero de las Ferias y Fiestas, el rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García, ha presidido en la tarde del viernes el tradicional encendido del alumbrado ornamental de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, un acto simbólico con el que la ciudad da la bienvenida oficial a sus días más esperados y que ha congregado a numerosos vecinos y familias en el inicio del parque de La Concordia.

Tras la cuenta atrás coreada por todos los asistentes y la puesta en marcha del alumbrado festivo, la alcaldesa ha participado también en la colocación del pañuelo morado de las Ferias, uno de los símbolos más reconocibles de estas celebraciones, y en el posterior reparto de 3.500 pañuelos entre los asistentes, incluidos modelos especiales para bebés. Esta cifra se suma a los 2.000 pañuelos distribuidos ya en la víspera de la festividad de la Virgen de la Antigua durante el multitudinario concierto de Panorama.

El ambiente festivo, familiar y de convivencia ha sido la nota predominante de esta primera gran tarde de Ferias, en la que han comenzado a funcionar las distintas zonas del recinto ferial y han abierto sus puertas las 21 peñas de la ciudad, distribuidas entre el parque de La Concordia, el recinto de Adoratrices y la zona de Fuente de la Niña, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, los feriantes han iniciado la actividad en las dos grandes áreas de atracciones diseñadas para dar respuesta a todos los públicos. Por un lado, el recinto del parque de Adoratrices alberga las atracciones infantiles y una parte importante de la oferta de restauración. Por otro, la zona de Fuente de la Niña reúne las atracciones juveniles, puestos variados y otra de las áreas de restauración.

La alcaldesa ha destacado la ilusión con la que Guadalajara vive este arranque festivo y ha animado a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de unas Ferias pensadas para todos, con una programación amplia, accesible y segura.

HORARIOS Y MEDIDAS DE INCLUSIÓN

Las atracciones permanecerán abiertas los días 11, 12, 13, 14, 15 y 21 de septiembre desde las 17.00 hasta la 01.00 horas, mientras que los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre el horario se ampliará hasta las 03.00 horas.

Asimismo, el tradicional Día del Niño se celebrará el lunes 21 de septiembre, entre las 17.00 y las 22.00 horas, con precios reducidos en las atracciones.

Dentro del compromiso municipal con la inclusión, los días 14, 15 y 16 de septiembre, entre las 19.00 y las 21.00 horas, se celebrarán las denominadas horas sin ruido, durante las cuales las atracciones evitarán la emisión de música, sonidos y efectos lumínicos para facilitar el disfrute de las personas con trastorno del espectro autista e hipersensibilidad sensorial.

Además, durante todos los días de las Ferias se dará prioridad de acceso a las atracciones a las personas que presenten la correspondiente tarjeta acreditativa de discapacidad.

Con el encendido de las luces, la apertura de las peñas y la puesta en marcha de las atracciones, Guadalajara inicia unas Ferias y Fiestas que llenan la ciudad de color, encuentro y diversión, convirtiendo cada rincón en un espacio de celebración compartida para vecinos y visitantes.