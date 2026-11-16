Guadalajara espera convocatoria de Junta para garantizar la financiación del centro de víctimas de violencia de género

El concejal de Igualdad, Roberto Narro. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara está a la espera de que el Gobierno regional publique la convocatoria de subvenciones para el próximo año destinada a financiar el Centro Integral de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, un recurso municipal cuya continuidad administrativa y económica depende, según ha señalado el concejal de Igualdad, Roberto Narro, de la aportación autonómica.

Narro, que ha informado de esta situación este lunes durante la presentación de las actividades municipales del 25N, ha asegurado que actualmente el servicio funciona con normalidad y que las mujeres atendidas tienen garantizada la asistencia.

El centro cuenta con capacidad para diez mujeres y un máximo de 22 personas si se incluyen los menores a su cargo.

El servicio dispone desde el pasado mes de septiembre de una nueva empresa adjudicataria, Emocional Technologies, y el contrato vigente se extiende hasta el próximo 31 de diciembre.

El concejal ha precisado que no existen problemas de pagos ni incidencias en la prestación y que la situación administrativa y económica está actualmente normalizada.

Sin embargo, la incertidumbre se centra en la financiación del próximo ejercicio.

Según ha explicado, el Ayuntamiento está pendiente de la convocatoria autonómica de subvenciones, que habitualmente se publicaba entre los meses de julio y agosto y que, a fecha de este lunes, todavía no había salido.

El Consistorio también está a la espera del convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la gestión del edificio.

Narro ha indicado que se ha requerido información al Gobierno regional sobre cuándo se publicará la convocatoria y ha detallado que la financiación pendiente comprende dos partidas, una de aproximadamente 233.000 euros y otra de unos 42.000 euros destinada a autonomía personal.

El concejal ha advertido también de que la falta de esa aportación supondría una dificultad administrativa importante para el Ayuntamiento, que no puede asumir por sí solo el conjunto de la financiación autonómica.

El Consistorio está sufragando actualmente gastos como los suministros, el mantenimiento y las inversiones en el edificio, además de aportar una parte de los recursos necesarios para el funcionamiento del centro.

En este sentido, Narro ha señalado que la solución depende de la Administración regional, al tratarse de una subvención autonómica que afecta también a otros recursos de atención a víctimas existentes en Castilla-La Mancha.

El responsable municipal de Igualdad ha insistido en que, pese a esta situación pendiente de resolver de cara al próximo ejercicio, la atención a las mujeres no se ha visto interrumpida.

Según ha dicho, las mujeres siempre han tenido el servicio garantizado.

"Estamos a la espera de la subvención y del convenio con la Junta para la gestión del edificio", ha insistido Narro, insistiendo en que la solución está en sus manos porque "la pelota está en su tejado".