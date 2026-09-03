Guadalajara estrena un mural dedicado a la Virgen de la Antigua en pleno corazón de la ciudad

Mural en Guadalajara - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de la Antigua, José Félix del Castillo, han presentado este jueves un mural de arte urbano dedicado a la patrona de la ciudad, ubicado en la calle La Carrera, 39.

La obra busca acercar la imagen de la Virgen de la Antigua a vecinos y visitantes y unir la tradición y la devoción vinculadas a la patrona con una expresión artística contemporánea.

Durante la presentación, Guarinos ha destacado el vínculo histórico de Guadalajara con la Virgen de la Antigua y ha señalado que la ciudad se pone bajo su protección y mantiene viva su devoción. En este sentido, ha defendido que el mural permitirá que la imagen pueda ser contemplada por quienes transiten por esta céntrica calle, situada en el entorno de la plaza de La Concordia, durante todo el año.

La regidora también ha agradecido la implicación de la Cofradía, de los propietarios del inmueble, que han cedido el espacio para la realización de la obra, y de la empresa que ha representado al autor, que ha optado por permanecer en el anonimato.

Tras la presentación del mural, los asistentes se han desplazado hasta Bejanque, donde se ha colocado también una imagen de la Virgen de la Antigua en la propia glorieta. El acto se enmarca en los días previos a la festividad de la patrona de Guadalajara, que se celebra el próximo martes 8 de septiembre.