Guadalajara impulsa su digitalización turística con un portal "más visual, accesible y útil"

Presentación de la nueva web de Turismo de la ciudad, turismo.Guadalajara.Es. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este viernes la nueva web de Turismo de la ciudad, turismo.guadalajara.es, una plataforma digital con la que el Consistorio busca modernizar la imagen del destino y reforzar su posicionamiento turístico tanto a nivel nacional como internacional.

La presentación ha tenido lugar en la Oficina Municipal de Turismo y ha contado con la participación del concejal de Comercio y Turismo, Víctor Morejón, y de la técnica de Turismo Elena Ruiz, quienes han destacado que la nueva herramienta pretende ofrecer una experiencia "más intuitiva, visual y accesible" para los usuarios.

Entre las principales novedades del portal figura un sistema de reserva y compra de entradas para espacios monumentales y actividades turísticas con franjas horarias concretas, una funcionalidad que facilitará la gestión de visitas y permitirá controlar la capacidad de carga de los edificios históricos.

Entre otras funcionalidades, la nueva web incluye atención online vía WhatsApp, buzón de sugerencias, suscripción a boletines informativos y actividades interactivas como gincanas turísticas.

El portal cuenta igualmente con áreas específicas para profesionales y medios de comunicación, con acceso a material audiovisual, informes y estudios técnicos destinados a facilitar la toma de decisiones estratégicas dentro del sector turístico.

Además, la plataforma incorpora herramientas de analítica avanzada para conocer el comportamiento de los usuarios, medir las secciones más visitadas o analizar el tiempo de permanencia, datos que servirán para definir futuras estrategias de promoción y marketing digital.

Morejón ha asegurado que el nuevo portal supone "mucho más que una web" y lo ha definido como "una herramienta importantísima" para situar a Guadalajara "en un sitio importante en el turismo nacional e internacional".

"Sin Internet el que no se monte en el tren se queda atrás", ha señalado el edil, quien ha defendido que el Consistorio ha conseguido incorporarse "a ese tren" para "competir con fuerza y persistencia" en el sector turístico.

La plataforma permitirá consultar desde cualquier dispositivo toda la oferta turística, cultural, gastronómica y de ocio de la ciudad de forma fácil y rápida, algo que Morejón considera clave para facilitar la toma de decisiones de los viajeros.

"Mientras más fácil le pongamos las cosas a los turistas, más rápido y concluyente será el proceso para decidir hacia dónde quieren viajar, qué quieren ver o qué quieren hacer", ha afirmado.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Por su parte, Elena Ruiz ha destacado que el nuevo portal nace dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Guadalajara, financiado con fondos europeos Next Generation y enmarcado en el eje de transición digital.

Según ha explicado, uno de los principales objetivos ha sido mejorar el posicionamiento digital de la ciudad y ofrecer una imagen "mucho más atractiva y moderna" del destino.

La técnica de Turismo ha señalado que se ha apostado por "priorizar el contenido visual frente al texto", con imágenes y vídeos "evocadores" capaces de atraer al visitante potencial y despertar su interés por la ciudad.

Asimismo, ha incidido en que la nueva arquitectura de contenidos busca garantizar "el uso y accesibilidad" para cualquier perfil de usuario, incluidas las personas mayores o con menos habilidades digitales.

La web, además, está adaptada a móviles, tabletas y ordenadores y actualmente puede consultarse en castellano e inglés, aunque está preparada para incorporar nuevos idiomas.

Ruiz ha explicado que esta herramienta también resultará especialmente útil para los guías turísticos habilitados, ya que podrán comprobar la disponibilidad de los espacios y evitar coincidencias con otros grupos.

ITINERARIOS PERSONALIZADOS

La plataforma incorpora además un apartado denominado 'Organiza tu viaje', desde el que el visitante podrá diseñar itinerarios personalizados según sus intereses, el tipo de viaje o las temáticas que desee conocer, así como un visor turístico con rutas y experiencias geolocalizadas.

Durante su intervención, Morejón también ha defendido la gestión de los fondos europeos destinados al proyecto y ha subrayado que las inversiones vinculadas al Plan de Sostenibilidad Turística están "supervisadas" y deben ajustarse a los proyectos previamente aprobados por las administraciones competentes.