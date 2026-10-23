Guadalajara inaugura su primer Mercado de Productores con una treintena de expositores locales. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Abastos de Guadalajara acoge viernes y sábado el primer Mercado de Productores de la capital, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG) que reúne a una treintena de expositores para acercar al consumidor los productos agroalimentarios de la provincia y dar visibilidad al trabajo del sector primario.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el concejal de Comercio y Turismo, Víctor Morejón; y el presidente de APAG, Juan José Laso, han participado en el corte de cinta y la apertura de este mercado, que a última hora de la mañana ya congregaba a numeroso público.

La oferta incluye miel, aceite, vinos, quesos, pan, dulces artesanos y carne de caza, entre otros productos. La iniciativa combina la venta directa con degustaciones, actuaciones musicales de jóvenes de la provincia y actividades culturales y deportivas, con el propósito de convertir el recinto en un punto de encuentro entre productores y consumidores.

Guarinos ha destacado la variedad y calidad de los productos de Guadalajara y ha subrayado la importancia de que la ciudadanía pueda conocerlos, degustarlos y comprarlos directamente a quienes los elaboran. Asimismo, ha defendido el vínculo entre la actividad agroalimentaria y el medio rural, del que dependen numerosas familias.

La alcaldesa ha expresado también su satisfacción por ver el Mercado de Abastos "lleno de vida" y ha señalado que el objetivo municipal es que el espacio mantenga esa actividad durante todo el año.

Por su parte, Morejón ha explicado que la iniciativa nació del trabajo conjunto de su concejalía con APAG, a la que recurrieron para contar con el asesoramiento del sector agroalimentario provincial.

El edil ha destacado que el mercado no solo permite acercar los productos al consumidor, sino también conocer su origen y el esfuerzo que requiere producirlos.

En este sentido, ha defendido la importancia de que los ciudadanos puedan compartir experiencias con los productores y comprender los costes y el trabajo que hay detrás de los alimentos que llegan a sus mesas.

Mientras, el presidente de APAG, Juan José Laso, ha resaltado que detrás de muchas de las empresas expositoras, en su mayoría familiares, hay agricultores y ganaderos de la provincia.

También ha incidido en la necesidad de informar a los consumidores sobre el origen de los alimentos para que puedan distinguir los productos locales de los procedentes de otros territorios.

Para facilitar la participación de los expositores, se han habilitado entre 30 y 32 plazas de aparcamiento en la zona del Torreón de Alvar Fáñez, destinadas a los vehículos de los participantes y a facilitar las tareas de carga, descarga y reposición de mercancía.

PRONTO HABRÁ NOVEDADES SOBRE EL MERCADO DE ABASTOS

El concejal de Comercio y Turismo, Víctor Morejón, ha avanzado a preguntas de los medios de comunicación que el Ayuntamiento comenzará a trabajar intensamente a partir del próximo mes con el objetivo de garantizar que la parte del edificio del Mercado de Abastos que hay en desuso tenga actividad comercial permanente durante los 365 días del año.

El edil ha señalado que el Mercado de Productores no debe limitarse a una actividad puntual de un fin de semana y ha expresado su esperanza de poder ofrecer noticias sobre este proceso el próximo mes.

Morejón ha añadido que, si en el futuro fuera necesario trasladar este mercado a otro emplazamiento para compatibilizarlo con los nuevos usos del edificio, se buscaría una ubicación alternativa que permitiera mantener la iniciativa.