Guadalajara inicia la limpieza de 2,5 kilómetros de la margen izquierda del Henares con 50.000 euros - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 7 Sep. (EUROPA PRESS) - .

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado los trabajos de limpieza, desbroce y mantenimiento de la margen izquierda del río Henares, en un tramo de unos 2.500 metros que se extiende desde el Puente Árabe, pasa por el puente de Julián Besteiro y llega hasta la zona de Manantiales.

La actuación, presentada este lunes por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, cuenta con un presupuesto de 50.000 euros y tendrá una duración aproximada de cuatro meses.

Los trabajos se desarrollarán de forma progresiva por tramos y han comenzado ya en el entorno del Puente Árabe. La intervención incluye además la limpieza de la isla de sedimentos situada en este sector del cauce, donde ya se están retirando árboles caídos, vegetación acumulada y otros elementos que pueden dificultar la circulación del agua cuando aumenta el caudal.

Guarinos ha subrayado que la actuación responde tanto a la necesidad de mejorar las condiciones ambientales y la transitabilidad de las márgenes como a un objetivo de seguridad. En este sentido, ha advertido de que la acumulación de vegetación y restos en el cauce puede incrementar los riesgos ante episodios de lluvias intensas, crecidas o desembalses extraordinarios.

Los trabajos estaban inicialmente previstos para agosto, pero su comienzo se ha retrasado hasta que el caudal del Henares descendiera lo suficiente para poder intervenir en condiciones más seguras para los operarios y con mayor eficacia.

La regidora ha defendido que se trata de una actuación que pretende tener continuidad y ha recordado que el pasado año se intervino en la margen derecha. En aquella campaña se retiraron entre 250 y 280 toneladas de residuos vegetales, una cantidad que el Ayuntamiento prevé superar durante los trabajos de este año, según Alguacil.

Por último, la alcaldesa ha señalado asimismo que el mantenimiento del tramo urbano del Henares corresponde al Ayuntamiento, al tiempo que ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo que actúe en aquellos sectores del río que quedan fuera del ámbito urbano y, por tanto, de las competencias municipales.