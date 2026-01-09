Guadalajara licita por 50.000 euros el proyecto para renovar el Parque de la Constitución, con una obra de un millón

El concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado el proceso para acometer la esperada reforma integral del Parque de la Constitución, uno de los espacios verdes más antiguos de la ciudad y sin actuaciones de calado desde su creación en la década de 1970.

El concejal de Parques y Jardines, José Luis Alguacil, ha anunciado durante una visita al parque la licitación de la redacción del proyecto, con un presupuesto de 50.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El parque, con una superficie cercana a los 50.000 metros cuadrados y delimitado por varias calles y la A2, presenta un notable deterioro que ha generado numerosas quejas vecinales.

Entre los principales problemas detectados figuran las barreras arquitectónicas, el mal estado de los itinerarios peatonales, los graves problemas de drenaje en los taludes, el envejecimiento del arbolado, unas zonas infantiles obsoletas, mobiliario urbano muy deteriorado y un alumbrado claramente insuficiente.

El proyecto que ahora se licita deberá definir una actuación integral que mejore la accesibilidad, renueve caminos y sistemas de drenaje, incorpore nuevo arbolado y arbustos, sustituya bancos, papeleras y fuentes, modernice las áreas infantiles, cree un nuevo espacio de 'agility' canino y actualice por completo la iluminación del parque.

También se contemplan podas y actuaciones puntuales sobre el arbolado más envejecido para garantizar la seguridad.

Una vez redactado el proyecto, el Ayuntamiento estima que la reforma del Parque de la Constitución supondrá una inversión aproximada de un millón de euros, que se ejecutará por fases en varias anualidades.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Infraestructura Verde municipal, con el objetivo de recuperar este espacio como un parque accesible, seguro y acorde a los criterios de sostenibilidad actuales.