Guadalajara llevará el deporte a sus plazas el 6 de junio con una edición más inclusiva y seis espacios temáticos

Presentación del Día del Deporte. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara acogerá el próximo 6 de junio la tercera edición del Día del Deporte, una cita con la que el Ayuntamiento volverá a transformar el Casco Histórico en un gran recinto deportivo al aire libre mediante actividades repartidas en seis plazas y espacios temáticos, con especial protagonismo este año para el deporte inclusivo y femenino.

La alcaldesa, Ana Guarinos, y el concejal de Deportes, Armengol Engonga, han presentado este jueves en el Centro Joven una programación que se extenderá durante dos jornadas y que incluirá actividades deportivas, exhibiciones, torneos, pruebas acuáticas y una carrera nocturna.

Guarinos ha defendido durante la presentación que "el deporte forma parte del ADN de Guadalajara" y ha recordado que la ciudad "fue Ciudad Europea del Deporte". "Se pretende que el deporte tome las calles y que el centro respire deporte durante todo el día", ha señalado.

La alcaldesa ha incidido además en el carácter social de esta edición, destacando que la Plaza del Jardinillo se convertirá en "la plaza de la inclusividad", donde cualquier persona podrá practicar deporte adaptado. "Seguimos impulsando el deporte femenino desde el Ayuntamiento", ha añadido.

Por su parte, Engonga ha explicado que el objetivo es "convertir el Casco Histórico en un gran pabellón deportivo al aire libre" y ha destacado como novedad la ampliación de cinco a seis espacios deportivos.

La Plaza Mayor albergará la denominada Plaza de la Aventura, con actividades como escalada, tirolina o tiro con arco, mientras que Santo Domingo concentrará exhibiciones de gimnasia rítmica, kárate, fútbol y baile en la Plaza Multideporte.

En el Parque de la Concordia se celebrará el tradicional torneo 3x3 de baloncesto junto a una feria de la salud e hinchables deportivos; la Piscina de San Roque acogerá actividades acuáticas y las pistas de tenis y pádel de esta zona se incorporan por primera vez al programa con actividades de iniciación y un torneo de pádel.

La jornada concluirá en la explanada de Adoratrices con una actividad multitudinaria de ciclo indoor con 150 bicicletas.

El programa comenzará ya el viernes 5 de junio con el denominado "pre-día del deporte", dirigido especialmente a escolares y que reunirá a cerca de un millar de niños en distintas actividades en el Palacio Multiusos, La Concordia y El Jardinillo. Esa misma noche se celebrará además una carrera nocturna con salida desde Santo Domingo.

Durante la presentación participaron también las jóvenes deportistas Irene Marián así como Alma y Luna Vera, como embajadoras del evento. "Ser embajadora del deporte es un orgullo", afirmó Irene Marián

La pasada edición reunió a más de 20.000 personas en torno a este evento deportivo que contó con más de 7.000 participantes.