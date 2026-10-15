El Ayuntamiento de Guadalajara mantiene noviembre para reabrir la piscina Sonia Reyes tras duplicar la inversión hasta un millón de euros. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara mantiene el mes de noviembre como fecha prevista para la reapertura de la piscina cubierta Sonia Reyes, cerrada desde el pasado 6 de mayo por deficiencias estructurales en su cubierta, después de que los trabajos de reparación hayan elevado el presupuesto desde los entre 400.000 y 500.000 euros iniciales hasta cerca de un millón de euros.

Así lo ha señalado este jueves la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, durante una visita a las obras junto al concejal de Deportes, Armengol Engonga, en la que ha explicado que la intervención se encuentra en su fase final, con la colocación de los últimos paneles de la nueva cubierta y los trabajos de remate pendientes.

La previsión municipal es que, una vez finalizada la instalación de los paneles tipo sándwich, se proceda a desmontar el complejo sistema de andamiaje instalado en el interior del recinto.

Posteriormente, los servicios técnicos del Ayuntamiento deberán comprobar que los trabajos han concluido correctamente y que la instalación reúne las condiciones necesarias para volver a recibir usuarios.

Guarinos ha insistido en que la reapertura está prevista para noviembre, aunque ha evitado concretar un día. "La previsión es que en el mes de noviembre esta piscina esté ya perfectamente operativa y abierta al público", ha afirmado.

La regidora ha advertido de que los plazos definitivos dependerán de la retirada de los andamios, la ejecución de los últimos remates y las comprobaciones técnicas previas a la recepción formal de la obra. "Mientras no se recepcione la obra formal y técnicamente no se puede proceder a la apertura", ha señalado.

UNA OBRA DE MAYOR COMPLEJIDAD Y COSTE

El incremento del presupuesto se debe a la complejidad de los trabajos que ha sido necesario acometer para sustituir la cubierta deteriorada.

La estimación inicial se situaba entre 400.000 y 500.000 euros, pero la intervención ha terminado alcanzando cerca de un millón de euros, prácticamente el doble de la previsión inicial.

La actuación ha requerido desmontar la cubierta antigua, instalar una estructura de andamiaje de grandes dimensiones para trabajar en la parte superior del recinto y colocar un nuevo cerramiento mediante paneles sándwich.

Según ha explicado la alcaldesa, el montaje del andamiaje se prolongó durante aproximadamente un mes y medio.

La piscina fue clausurada el 6 de mayo después de detectarse deformaciones en la cubierta, deterioro de elementos metálicos y problemas en las placas situadas bajo el techo.

Días después del cierre se produjo la caída de uno de los paneles sobre la zona de oficinas, un incidente que, según ha recordado Guarinos, podría haber afectado a las gradas o al vaso de la piscina de haber ocurrido en otra zona.

La alcaldesa ha defendido que la decisión de cerrar las instalaciones respondió a razones de seguridad y ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas durante estos meses.

La actividad deportiva no acuática pudo recuperarse parcialmente el pasado 5 de octubre, cuando volvieron a utilizarse el gimnasio y las salas multidisciplinares del complejo, mientras continuaban los trabajos en la cubierta.

ACTUACIONES EN OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Durante la visita, Guarinos también ha repasado otras intervenciones realizadas en instalaciones deportivas municipales, especialmente durante los últimos meses y el periodo estival.

Entre ellas ha citado las actuaciones en las pistas de atletismo, los anexos del campo de fútbol Pedro Escartín, que ya están operativos, estructurales. También ha señalado que los trabajos en el campo Jerónimo de la Morena están prácticamente finalizados.

A estas actuaciones se suman las intervenciones en la cubierta del pabellón David Santamaría y las labores de mantenimiento y conservación en otras instalaciones deportivas.

Guarinos ha indicado que las revisiones también se extienden a edificios municipales, entre ellos la cubierta del Ayuntamiento de Guadalajara.

Por último, la alcaldesa ha defendido la importancia de mantener y revisar periódicamente estas infraestructuras para garantizar la seguridad de sus usuarios.