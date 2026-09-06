Guadalajara pedalea con ritmo festivo y bate todos los récords en el Día de la Bicicleta con 2.500 participantes

Día de la bicicleta en Guadalajara - AY GUADALAJARA

GUADALAJARA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara ha congregado en el Día de la Bicicleta a 2.500 participantes, superando el récord de asistencia de anteriores ediciones y convirtiendo la ciudad en un inmenso río de bicicletas, sonrisas y ambiente festivo.

La jornada ha estado organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara con la colaboración de CaixaBank, Sanicentro-Quicesa y el apoyo del Club Triatlón Guadalajara.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha sido la encargada de dar la salida a la marcha cicloturista, que recorrió las principales calles de la ciudad en un ambiente lúdico y completamente familiar, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Posteriormente, también ha dado el pistoletazo de salida al circuito infantil instalado en el Parque de la Concordia, donde los más pequeños disfrutaron de una actividad diseñada especialmente para ellos.

Durante toda la mañana, Guadalajara vio pasar por su calles y avenidas un gran pelotón multicolor en la que lo importante "no era llegar primero, sino pedalear juntos".

Familias enteras compartiendo recorrido, padres acompañando a sus hijos, abuelos, jóvenes y aficionados a la bicicleta han protagonizado la jornada.

El recorrido urbano de aproximadamente diez kilómetros ha transcurrido con total normalidad por algunas de las principales vías de la ciudad, gracias al dispositivo de seguridad y organización coordinado por Policía Local, voluntarios y miembros del Club Triatlón Guadalajara.

La jornada ha concluido en el parque de La Concordia entre aplausos y expectación con el tradicional sorteo de bicicletas entre los participantes.

En total se han repartido ocho bicicletas, de las que siete fueron aportadas por el Ayuntamiento de Guadalajara y una por CaixaBank, entidad colaboradora de esta iniciativa.

En la entrega participaron el director del Área de Negocio de CaixaBank, David González, el concejal de Deportes, Armengol Engonga, miembros de la Corporación municipal y representantes del Club Triatlón Guadalajara, cuya labor organizativa volvió a resultar fundamental para el éxito de la actividad.